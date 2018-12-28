元首杯‧轻取金群利3连胜‧焱鸷迎接变相决赛 焱鸷体育俱乐部3连胜，在采单循环赛制的元首杯女子组中占主动权，明天（29日）与争冠热门森美兰交手是一场变相决赛。

戴嘉倩（右）领衔焱鸷3场不败，距离冠军一步之遥，图示她切入时遇上对手大鹏展翅般的包夹。

（吉隆坡28日讯）焱鸷体育俱乐部3连胜，在采单循环赛制的元首杯女子组中占主动权，明天（29日）与争冠热门森美兰交手是一场变相决赛。

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焱鸷在第二节扩大28分差距之后一骑绝尘，最终以78比41轻取金群利篮球俱乐部，除了戴嘉倩18分10篮板的两双之外，刘凯琪16分、黄宝宜12分。金群利则2场不胜。

进入“后花木兰（彭慧萍）时代”的昔加末篮协，前景仍然一片光明，尽管现在剩下卡莱马蒂带着陈家三姐妹姵洁（20岁）、盈洁（18岁）以及芯洁（16岁）领衔的年轻球员接棒，相信只要给她们2、3年时间就会更成熟稳健。

陈家三姐妹成昔致胜功臣

昔加末篮协送吉隆坡3连败之后，意味着派遣18岁以下球员参赛的首都球队卫冕失败。

昔加末在第二节拉开双位数分差，随后扩大领先优势至20分以上，最后以71比38大胜吉隆坡，战绩更新为1胜1负。陈家三姐妹得分占球队二分之一，大姐姵洁再次攻下全场最高23分，另计11篮板6抄截，不过也有5失误；二姐盈洁得到8分5篮板，三妹芯洁贡献15分。