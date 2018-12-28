NBA‧国王主场逆转湖人‧哈尔登助火箭3连胜 哈尔登在此役三分球18投9中，共投进45分及6次助攻，这是他连续8场射进至少30分，卡佩拉也有24分进账，及抢下18个篮板。

哈尔登（左）个人贡献45分，助火箭在美国NBA职业篮球赛中以127比113打败波士顿塞尔蒂人，取得三连胜。（图：美联社）

（美国‧休斯顿28日美联电）哈尔登再次成休斯顿火箭胜出的功臣，他周四在美国NBA篮球常规赛中个人射进45分，协助火箭以127比113打败波士顿塞尔蒂人，拿下3连胜。

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哈尔登在此役三分球18投9中，共投进45分及6次助攻，这是他连续8场射进至少30分，卡佩拉也有24分进账，及抢下18个篮板，另一名主力戈登也拿下20分，助火箭在近9场拿下第8胜。

塞尔蒂人结束二连胜，艾尔温拿下23分11次助攻，莫里斯19分及霍福德15分。

沙加缅度国王在主场以117比116逆转缺少詹姆斯助阵的洛杉矶湖人，湖人在战至第4节拥有领先15分的优势。

博格达诺维奇压哨三分绝杀湖人

国王能上演大逆转，多归功替补上场的博格达诺维奇投中压哨的三分球，后者全场投进23分。

而斯坦也有19分、香波特18分、别利察18分、福克斯15分。

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湖人以1分饮恨，库兹玛获34分是队中最高得分者，鲍尔20分、英格拉姆21分。

湖人在比赛剩下4.6秒时还以116比114领先，但国王还有绝杀或扳平的良机。

国王发球，博格达诺维奇在中路接球，面对防守出击，投出压哨三分球，国王成功加时上演翻盘。

拓荒者加时1分险胜勇士

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波特兰拓荒者在经过加时后，以110比109险胜金州勇士，在正赛中，双方打成102比102不分高低，其实勇士在剩下0.2秒时，柯里发边线球时直接命中，可惜无效。

费城76人在客场以114比97击败主队犹他爵士，而密尔瓦基公鹿则在主场以112比96打败纽约人。