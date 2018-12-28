舒马克50大寿‧F1界致敬庆祝活动纷起 “车神”舒马克即将于明年1月3日迎来其50岁大寿，F1大赛车及其前东家不约而同地将为其举办致敬庆祝活动，显示其在赛车界的地位不因他于5年前发生滑雪意外后消失于大众视野而有丝毫改变。

（英国‧伦敦28日讯）“车神”舒马克即将于明年1月3日迎来其50岁大寿，F1大赛车及其前东家不约而同地将为其举办致敬庆祝活动，显示其在赛车界的地位不因他于5年前发生滑雪意外后消失于大众视野而有丝毫改变。

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2000年至04年联手舒马克拿下史无前例的车手车队世界冠军5连冠的法拉利，将在位于意大利马拉内罗的法拉利博物馆举办向史上最伟大的法拉利车手致敬的展览会，展期为时数个月，开幕日期则落在舒马克生日当天。

F1官网用一周庆祝

而见证舒马克于2012年从F1正式退役的马赛地，则将于德国斯图加特的马赛地博物馆展出几辆他的战驹。而F1官方则将于未来一周在社交媒体上发布一系列与舒马克有关之内容，包括在舒马克漫长F1生涯与之交接的人物独家专访。

马赛地总监沃尔夫表示：“我们经常想起他（舒马克），赛车界所有人都很想念这位七届世界冠军，同时也是赛车界的顾问，我们一直都很敬重他。希望他继续康复，那才是现在最重要的事。”

频传舒马克苏醒了

舒马克为F1大赛车90与00年代传奇车手，生涯7夺世冠、累积91分站冠军、单季13座分站冠军等记录至今无人能破。但他于2013年12月与家人到法国阿尔卑斯山滑雪时，从高处摔落，头部撞及石头重伤，而后消息成谜，其家人对于伤情守口如瓶，至今仍仅有零星消息传出，其本人则不再曾出现在媒体中。

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法拉利前车队总监托特上个月曾向媒体透露，自己与舒马克一起观看了2018年的巴西大奖赛。近来也有媒体揣测式报道，指舒马克实际上已苏醒了。