Invoke指敦马满意度下跌·凯鲁丁批拉菲兹研究是“废物” 政策措施研究中心（Invoke）进行的民调显示首相敦马哈迪的满意度急速下跌，引起部份人士非议，希盟通讯和动员委员会成员凯鲁丁痛骂创办人拉菲兹的研究是“废物”（HAPRAK），并且拥有特定议程。

希盟通讯和动员委员会成员凯鲁丁。

（吉隆坡28日讯）政策措施研究中心（Invoke）进行的民调显示首相敦马哈迪的满意度急速下跌，引起部份人士非议，希盟通讯和动员委员会成员凯鲁丁痛骂创办人拉菲兹的研究是“废物”（HAPRAK），并且拥有特定议程。

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他说，国际伊斯兰大学（UIA）进行的民调显示，马哈迪的支持率没有显著改变，与Invoke进行的民调结果完全矛盾。

也是诚信党党员的凯鲁丁今日发表文告指出：“实际上，Invoke的民调‘结果’已被证明是没有根据的！拉菲兹预测其他方向，但是实际结果是另有方向。”

“对我来说，一些由拉菲兹进行的民调都是'废物'，而且具有特定议程！但这是他的权利！”

他也说，有时候拉菲兹纯粹只为了政治修辞！

“这就是为什么在法庭上他面对多宗诉讼案件，最后他需要赔偿！”

“有时候我会想拿Invoke的民调表格亲自看看他们研究出来的结果以分析真实性！”

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“或者，国际伊斯兰大学的调查结果反驳了Invoke研究结果的不准确事实！”

“有时候Invoke的信誉也会受到质疑？！”

根据Invoke进行的民调显示，首相敦马哈迪的满意度急速下跌，短短半年就从72%下滑至53%。

然而，国际伊斯兰大学选举研究单位日前发布的调查报告显示，首相敦马哈迪的支持率自今年8月至今并无显著改变，依然获得大部份民众的支持，62%的受访者在8月和12月皆对他表示满意。

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调查也显示民众对于财政部长兼行动党秘书长林冠英的满意度，从8月的36%飙升至45%。

拉菲兹在文告中说，希盟刚开始执政时，对马哈迪最为满意的族群是华人，对他的满意度高达87%，但也在近期下跌了22%。最新调查显示，华人对马哈迪的满意度只有65%。