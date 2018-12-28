回顾2018展望2019‧惊世与警世 新华社推出全球首个AI主播报道新闻，香港研发的人工智能机械人取得沙地的公民权。

●像人却不是人 拟人机器人是惊喜或恐惧？

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新华社推出全球首个AI主播报道新闻，香港研发的人工智能机械人取得沙地的公民权。有“全世界最美机器人”之称的人形机器人艾丽卡（Erica）10月在马德里年度国际智慧型机器人大会亮相期间，与一名男子在台上互动时，其神态和言行举止都令许多观众震撼不已。

在未来世界，真人类和机械人的界线、传统伦理道德，会否被彻底颠覆？

专门研究人类与机器人关系的日本心理学家上出宽子表示，在老龄化社会中，机器人迟早会与人类共存。

尽管如此，机器人的争议话题一直不断。除了存在人类“抢饭碗”的顾虑之外，人们亦担心智慧“杀人机器人”未来或出现在战场上。

●基因宝宝惊天降世 掀开“潘朵拉魔盒”

中国科学家贺建奎11月26日宣布，其研究团队利用“CRISPR/Cas9”基因编辑技术对胚胎进行实验，使一对名为露露和娜娜的双胞胎女婴诞生，天生对爱滋病免疫，成为全球首宗基因编辑宝宝案例。贺建奎的疯狂实验，引发举世哗然，质疑这实验违反科学伦理，且带来基因突变风险的隐忧。

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面对外界排山倒海责难，贺建奎虽然为引起的争议致歉，但他仍对研究成果感到骄傲。

他声称，对于少数家庭来说，基因手术是治愈遗传性疾病和预防严重疾病的新希望。

这也让外界开始聚焦已悄悄在发展的“超人类主义”。法国超人类主义协会（AFT）主席罗曼赫表示，超人类主义之所以出现是因为人类开始意识到可以考虑使用技术来介入人类的生物进化。

法国国家科学研究中心（CNRS）研究工程师克连彼得说：“超人类主义梦想着用科技来获得权力而忽视了人类基本的脆弱。”

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“潘朵拉魔盒”如今已打开，人类有必要谨慎地思考想要的未来，以及给予已研发的科技充当何种角色，可能的话及时煞车。

●铁腕禁胶刻不容缓

6月初，一只搁浅的领航鲸被发现胃里有多达80只塑料袋。同样在6月，一只在泰国海滩搁浅的绿海龟，消化系统里塞满了塑料垃圾。11月，印尼南苏拉威西省岸外发现一具9.5公尺长的抹香鲸尸体，其肚子有近6公斤的塑料废料，包括115个塑料杯及整千条细绳。

今年9月山竹台风肆虐香港带来严重破坏，其中最触目惊心的是，海水倒灌还送来意外的“礼物”，从保丽龙到宝特瓶，各式各样海漂垃圾，冲上街道，有网民说，这应该算是大自然的反扑，以前人类丢到海里面的，现在全部还给你。

世界经济论坛报告，海洋中有1.5亿公吨塑胶，科学家预测2050年，海中的塑胶会比鱼多。塑料污染造成了全球大量鱼类，海洋哺乳动物和海鸟死亡，科学界认为700个物种可能因此而绝灭。

目前已有超过60个国家禁用即弃塑胶产品或征收费用，欧盟亦拟要求成员国在2021年禁止使用即弃塑胶产品等。此外，禁止塑胶吸管正席卷全球，包括我国的三个直辖区吉隆坡、布城和纳闽将从明年1月1日起率先实施塑料吸管禁令。

●5G引领网络革命华为遭遇围堵

（图：法新社）

如果说去年在科技界引领风骚的是加密货币的话，那今年则非5G莫属。

5G是所谓第五代移动通信技术的简称，美国和亚洲计划在2020年开始启用5G技术。5G技术将极大地提高网速，从而使汽车自动驾驶或远程手术都将变为现实。与此同时，它还将打破扩增实境和虚拟实境的界限。借助5G可以使大量感应器同时工作，从而使服务变得更加“智能化”，借助5G技术也将首次实现人机对话。

工业界则期望5G能给生产流程带来巨大的革新，并能够对各个工序实施更有效的监控。

不过，5G也带来了对网络安全的担忧。首先，5G将大大增加数据传输的数量和种类。感应器传输的各类数据，比如涉及生产工序的信息可能极具敏感度，因为竞争对手会对这类信息非常感兴趣。此外，涉及私人家庭的数据也可能落入不法之徒的手里而受人操控。总之，可供骇客攻击的数据宝库将随着5G技术的普及变得越来越大。

近来围绕中国领先的5G技术供应商华为所展开的外交争执，足以显示出据称能带来网络革命的5G技术也暗藏极大的风险。美国要求加拿大逮捕华为“太子女”

孟晚舟是基于对她违背伊朗制裁协定的指控，但长期以来美国一直担心的是，中国的网络通信设备会暗藏中国情报部门和军方的“特洛伊木马”。

有鉴于此，美国已基本禁止国内网络使用华为设备，澳纽与大多数的欧洲国家也采取了相同的步骤，其他一些国家则仍在研判各种可能选项。

●天灾vs气候变迁

印尼今年多灾多难，巽他海峡海啸未发生前，印尼已先后遭遇数次强烈地震及海啸侵袭，包括9月苏拉威西岛附近的强烈地震海啸，以及邻近峇厘岛的龙目岛7、8月间的2次强震，灾后满目疮痍，部份社区被夷为平地，接二连三的灾难已夺走数千人命。

除了印尼，日本今年也天灾不断，从年初的暴雪、4月及6月的强震、7月的热浪、豪雨，9月更出现日本25年来最强的燕子台风，以及随后发生的北海道规模6.7强震，不但造成财物毁损，也造成人命伤亡。

不论是印尼还是日本发生的天灾，伤亡惨重，政府对灾难预警不力，难辞其咎。

由于全球气候变化，人类未来将面临更加频繁、破坏力更大的自然灾害。虽然并无证据显示，印尼、日本的连串天灾与气候变化有关，但事件同样反映出人与自然关系的规律。没有对大自然的敬畏，必将受到天灾的惩罚。

12月初在波兰举行的联合国气候大会，国际社会虽就削减排放的《巴黎协定》实施细则达成共识，却没有做出更多承诺，以尽快应对全球气候转暖现象。最近4年是史上最热的几年，全球碳排放持续增长，气候变迁问题仍然非常棘手。

●真假新闻线上之战

（图：法新社）

根据麻省理工学院（MIT）今年3月公布的一项研究报告显示，假新闻在推特上的传播速度比真新闻快。而许多人认为，全球最大社交网络脸书是假新闻的温床。

根据民调机构YouGov为路透社新闻研究所提供的民调，今年在37个国家当中，民众对媒体的平均信任程度为44%。不过，人们对传统媒体的信任度仍高于社交网络，仅有23%的受访者信任社媒的线上新闻。

脸书早前爆出政治数据公司“剑桥分析”滥用5000万名脸书用户个资，并将这些个资卖给资料分析专家分析用户政治立场。批评人士指出，剑桥分析根据这些个资针对用户投放特定广告，借此影响英国脱欧公投和美国2016年总统大选的选情。

此外，脸书旗下的即时通应用程式Whatapps也被指沦为假新闻散播媒介，导致全印度今年超过20人因儿童绑架犯出没的假新闻，惨遭暴民施以私刑致死。

为此，脸书今年宣布推出一连串反假新闻措施，包括成立“作战室”严防假新闻的散播。全球最大搜寻引擎谷歌也在3月推出一系列打击假新闻的措施，包括投放3亿美元（约12.5亿令吉）支持具公信力的媒体机构，以及在搜寻引擎推广媒体机构“事实核查”服务。