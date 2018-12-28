【暖势力】峇振小特殊班爱心队20年浇灌．让折翼天使展翅 峇株巴辖振华学校特殊教育班学生人数高居全柔华小榜首，由董家协成员及师长组成的“爱心团队”，20年来一直积极扶持及发展特殊教育班，让折翼的小天使都能够插上翅膀，再度展翅高飞。

振华学校为特殊教育班学生举行毕业典礼；后排左三为家协主席白福春。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖28日讯）峇株巴辖振华学校特殊教育班学生人数高居全柔华小榜首，由董家协成员及师长组成的“爱心团队”，20年来一直积极扶持及发展特殊教育班，让折翼的小天使都能够插上翅膀，再度展翅高飞。

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振华学校特殊教育班的学生人数多达55人，在全国华小之中排名第二，仅次于拥有72名学生的诗巫大群华小特殊教育班。

该校特殊教育班共有9名教师及5名助理，共开设7班，学生年龄介于7至14岁，并落实每班6至7人的“小班制”教学法。

特殊班学生包括：唐氏儿、自闭儿、过动儿、智障儿及学习障碍等，其中最多学生面对学习障碍问题，包括阅读及语言障碍等。

在2016年，时任校长柯沭袗将特殊教育班命名为“启智班”，希望“启发特殊孩子的智慧”，创造生命的奇迹，并让特殊孩子都拥有学习机会。

特殊班从1999年至今，已培育逾120名学生，除了拥有一名在特殊班执教20年的资深副校长苏雅姿之外，还有一支充满爱心及经验丰富的教师团队。

此外，该校董家协也在家长支持下，配合校方逐步提升特殊班的各类设施配备，让特殊学生拥有更好的学习环境。

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振华学校特殊教育班采取每班6至7人的“小班制”教学法。（图：星洲日报）

苏雅姿：小班制能关注每位学生

振华学校特殊教育班副校长苏雅姿说，一些特殊学生在普通班上课时学习进度缓慢，但在启智班却进步神速，这是因为在小班制度下，教师能关注每位学生，并且因材施教，为学生进行个别指导。

她举例说，有一名女生从普通班转来特殊班时，原本连1到10都无法分辨，但在短短1年后，便能分辨1到100，取得明显的进步。

她指出，特殊学生常常会出现突发状况，例如过动儿会突然情绪失控冲出课室，而患有癫痫症的学生可能会每天发作六七次，所以必须有助理来协助教师。

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“特殊班课室也要做好安全设施如增设铁门，防止学生随意离开课室，并且规定须由家长亲自到课室接送学生。”

教特殊班须爱心耐心

苏雅姿透露，普通班教师若愿意转来特殊班执教，只需参加一项为期3至5天的基本培训课程，但最重要的还是要充满爱心和耐心，通过边教边学，逐步累积经验。

她表示，通常特殊班的1名教师只教导6名学生，但由于该校尚缺2名教师，所以1名教师要教导7至9名学生，所幸还有5名助理协助教师照顾学生。

“每位特殊班学生享有每月150令吉津贴及辅助食物计划，而教师虽然有每月250令吉津贴，但却没有休息节，上课时间更加长。”

她透露，该校特殊班教师去年已接受培训，开始落实当局的“特殊教育综合课程”（PPI），尝试让特殊学生与普通学生一起上课。

“当局希望特殊学生能够多与普通学生互动交流，未来毕业后也更容易融入社会，但由于师资不足，我们现在只能让特殊学生与普通学生一起上体育课。”

他指出，特殊学生的毕业年龄比普通学生多两年，成绩达标者将于12岁顺利毕业，但最迟也将于14岁毕业。

潘进顺：增班满足家长需求

振华学校董事长潘进顺表示，在特殊教育班设立初期，该校一直面对课室不足的问题，但校方不忍拒绝家长的要求，所以一直逐步扩大特殊班，学生也从4人逐年增至55人。

他说，一些华裔家长若将孩子送入国小特殊班，将面对语言不通的问题，所以董家协一直关注特殊班的发展，并尽力配合校方增加班级，满足家长的需求。

“董家协及校方除了增设校园篱笆与安装课室铁门，还为特殊班提供残疾人士（OKU）厕所、轮椅、电视机、冰箱、手提电脑及厨房用具等。”

颜丽芬：参与活动发挥才能

振华学校校长颜丽芬说，该校除了每年为特殊教育班举行毕业典礼，平时也会安排特殊学生参与学校的庆典表演及义卖活动等，让学生发挥才能。

她说，过去该校特殊学生曾参与二十四节令鼓队及歌舞表演，这两年来特殊班也会配合家长日举办义卖会，由特殊学生亲自售卖蛋糕及手工艺品等。