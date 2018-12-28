最强寒流袭中韩日台‧中国进入“冻哭”状态 冬季最强寒流与暴风雪来袭，东亚各地陷入一片天寒地冻之中。中国全国更进入“冻哭”状态。

中国山东省威海市一片银装素裹，人们在雪地里小心行走。（图：法新社）

（中国‧北京28日讯）冬季最强寒流与暴风雪来袭，东亚各地陷入一片天寒地冻之中。中国全国更进入“冻哭”状态。

广告

中国中央气象台周五早上10时发布寒潮黄色预警，全国受强冷空气影响会大降温，新疆、黑龙江、吉林、内蒙古、河北北部等地，体感温度可达零下25度（摄氏•下同）。官方更特意在网上发布“冷到发紫之全国冻哭预警地图”，借此提醒民众，未来数日全国80%以上区域的气温将创新低，且预计这股寒流会持续到2019年。

气象台预计，周五至下周一（31日），西北地区东南部、青藏高原中东部、淮河以南大部地区将先后降温6至10度；湖北、湖南、贵州、广西、广东、云南等部份地区降温10至12度，部份地区更降温超过12度。

气象台亦指，周六南方的寒流范围会扩大，最低温度零度线将南移至华南北部，伴随雨雪天气，更令寒冷升级。

南方大部地区气温较常年同期低5至7度，其中贵州大部、湖南西部等地低8至10度。

在北京，寒潮持续发力，预计周五最高气温仍仅有零下3摄氏度，最低气温零下1度，且这样全天冰点以下的寒冷还将持续至31日，冰冻模式将伴随公众跨年。2019年元旦起，最高气温才会回升至冰点以上，稍温暖一些。

周四，北京白天的最高气温只有零下7度，部份地区更达零下12度，刷新了今冬以来的最高气温新低，度过了近十年来同期最冷的一个白天。

广告

在台湾，周五持续受到冷气团影响，清晨低温约12至13摄氏度，入夜后，中部以北及宜花地区低温下探11度，空旷地区甚至仅10度。当地周六起4天为连续假期，全台湿冷，因低温加水气，跨年夜降雪机率高，3千公尺以上高山可能下雪。

而韩国各地亦遭遇寒冷天气，其中首尔的体感温度更达零下19.3度。

韩发低温警告

韩国气象部门已在中部及南部地区发出低温警告，并预计全国白天最高气温介乎3度至零下6度。预计寒冷天气将持续至周末，首尔下周初将稍为回暖至最低零下7度。

广告

日本东北地区则暴雪持续，造成至少一人死亡。航空交通亦大受影响。这次的寒流是日本今年入冬以来最强，气象厅预料暴雪将会持续至除夕。

暴雪持续导致积雪，截至周五晚，新潟县积雪达80公分，山形县更有深达140公分的积雪，一名65岁男子被发现在铲雪机附近身亡，可能因卷入铲雪机意外身亡。

北海道函馆机场关闭跑道

航空交通方面，北海道函馆机场周四因暴雪影响封闭跑道，已有至少24班国内线航班取消。全日空和日本航空周四共取消60班主要往来函馆、青森、秋田的航班，周五就有至少15班航班取消，主要往来东北及本州西部地区。

另一边厢，强烈的冬季风暴席卷美国中心地区，导致周四800多航班取消，逾6500航班延误，让一众趁圣诞假期搭机出行的旅客叫苦连天。

法新社报道，狂风、暴雨和大雪交加使得路面危险难行，尤其是北部和中部平原地区，在周五风暴平息前，部份地区尚可见到超过1呎厚的积雪。国家气象局预测，中北部各州的大雪、狂风和暴雨将会持续到周五早上，南部部份地区可能发生暴洪。