狮城春节车票机票大涨价·马游子“拼车”回乡 再过两个月就是农历新年，新加坡到马来西亚的长途巴士车票及机票水涨船高，促使越来越多大马游子选择“拼车”回乡过节。

有司机在农历新年期间提供“拼车”服务到怡保，车票为新币80元，约210令吉。（图：取自Carousell）

（新加坡28日讯）再过两个月就是农历新年，新加坡到马来西亚的长途巴士车票及机票水涨船高，促使越来越多大马游子选择“拼车”回乡过节。

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明年农历新年的正月初一和初二两天公共假日，分别在星期二（2月5日）和星期三（2月6日）。也就是说，若公众有意在除夕（2月4日，星期一）当天请一天的假期，就可以形成5天的长假期。

票价贵近10倍

每年到了农历新年，从新加坡到马来西亚各地的来回巴士车票和机票不是售罄，就是大涨价，票价可以比平时贵近10倍。

近年，越来越多在新加坡工作的大马游子选择以“拼车”的方式回乡，无论是通过网购平台Carousell或私人脸书社群都能找到这类的服务。

根据记者在网上搜寻的资料，一些是拼车服务是由大马私召车公司提供，有的则是由一些准备驾车返乡的公众为“赚外快”而载客。

价格依地点人数计费

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这些拼车服务依据地点和人数计费，每一名乘客的收费可介于30至100元不等（约90至300令吉）。

有司机在网上刊登，从新山关卡到怡保或回程，每名乘客的单程车票为80元（约240令吉）。从新加坡到吉隆坡每人票价为60元（约180令吉）。

一名司机受访时透露，他准备驾车到大马过年，因车上还有空位，所以才决定“顺便”载客。

他说，由于农历新年期间，机票和巴士车票都飙涨，自他贴文后，已接到很多准备回乡的大马人询问是否仍有空位。

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公众：拼车更划算

受访的公众认为，在农历新年期间，拼车比搭巴士和飞机更划算。

在新加坡工作的黄先生（35岁）说，从拼车的票价看来，是可以接受的范围。

他说，每到农历新年，巴士车票和机票都非常贵，相比之下，拼车费用反而划算。

顾先生（28岁）说，他农历新年都必须回吉隆坡，即使是廉价航空，机票已经卖到300元（约900令吉）。

“我询问过拼车的票价，大约介于50元至60元（约150至180令吉），所以这回我应该会选择拼车。”

律师：保险或不理赔乘客

受访律师提醒公众，若使用私家车载客做生意，一旦发生事故，保险可能不理赔乘客。

陈其玉律师受访时表示，据他所知，一般私家车的保险应该是不包括做生意的用途。

“也就是说，如果用私家车载客赚钱，若在路上发生意外，保险可能不会对那位乘客做理赔。