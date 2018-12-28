慕尤丁：须实际强化地位‧“土团非巫统2.0难民营” 土著团结党总裁丹斯里慕尤丁否认土团党领袖大多来自巫统，就等同于土团党的斗争与巫统相似，或像是巫统2.0的说法。他也说，土团党接受自己是刚起步的新党，因此必须要实际。

慕尤丁（左二）在晚上的青年团及妇女组大会开幕仪式前，主持土团党最高理事会。左一为总秘书玛祖基，右起为柔佛州务大臣奥斯曼沙比安及宣传主任莫哈末拉迪。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）土著团结党总裁丹斯里慕尤丁否认土团党领袖大多来自巫统，就等同于土团党的斗争与巫统相似，或像是巫统2.0的说法。他也说，土团党接受自己是刚起步的新党，因此必须要实际。

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“马哈迪、慕克力和我离开巫统是因为这个政党不再捍卫人民及国家的福祉，贪污和滥权带来了很大的破坏，所以我们离开并成立土团党。”

“我们（土团党）根据我们的经验，对之前这个政党（巫统）的缺点及问题的了解，为如今的新斗争奋斗。”

他说，人民会自己评估土团党及其他希盟成员党是否以国家及人民利益为先。

慕尤丁配合第二届土团党代表大会接受媒体联访时指出，对比已经成立20年的公正党，土团党只是个刚起步的政党。

“因此我们必须实际，如今重要的是我们要强化自己的地位，我们的斗争基础是甚么？我们不大，但当我们为一个课题发声时，对人民来说就会是大事，比如我在内阁提出的生活费课题。”

“首相和财政部长都给予了正面回应，我们（土团党）的声音可能小，但能有效带来改变，如果不为重要课题发声，大（党）有甚么用？”

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另外，慕尤丁表示，土团党也会公开对抗国家的敌人，尤其是贪污。

招收党员更开放

针对前巫统领袖为了“拯救自己”免于被控贪污而加入土团党，慕尤丁强调，土团党不是收容所，只要是犯法，就逃不过法律的制裁。

“土团党不是难民营，一个让犯错者寻求庇护的地方。”

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“我们已经说得很清楚，如果他们要加入土团党，他们要声明自己已经退党及成为独立人士，接受执法机构的审查，还有政治审查。”

“如果他们不适合党，我们有权拒绝，这也是为甚么我们对这方面很认真，即便他们已经退党，不代表我们就要接受他们，如果他们与违法行为有关系，最好还是不要接受他们。”

他表示，土团党如今在招收新党员方面更加开放，将接受任何有兴趣加入者，但条件是他们会维护党章及愿意为国家奋斗。慕尤丁强调，应该要以更广阔的视角看待跳槽及接受前反对党领袖的课题，因为这能强化希盟的势力及制造良性竞争。

大会探讨强化土团

慕尤丁表示，土团党如今已经是政府，因此土团党代表将在这次的大会上主要探讨要如何强化土团党、提高人民对土团党的接受度，已经如何扮演好政府的角色。

他表示，如今最迫切需要解决的就是生活费高中的民生课题。

“我们关心，因此我们会提醒大会代表，他们代表的是人民，也需要帮助人民。”

建立新大马辉煌未来

“所以物价提高、缺乏津贴、橡胶价格下跌，垦殖民因为没有援助金而面对的问题应该要谈到，领导层才能把讯息带到政府方面。”

慕尤丁指出，这次的代表大会将专注在如何发展国家，为“新马来西亚”建立更辉煌的未来。

“我们不只是一个政党，我们也要通过希望联盟成员党之间紧密的合作及相互了解来维护希盟政府，我们将以团队来行动。”

慕尤丁表示，土团党应该协助政府落实目标、兑现竞选宣言及所承诺的改革，包括在国会废除旧法，推介新法令。

“我们现在是个新的政治运动，新的方向，我们为新的国家建立未来，这是我们的焦点，方向清晰的时候，人民就知道我们可以做到。”

若政策不妥 应勇敢提意见

若是政府政策不妥或是朝令夕改出现U转，土团党应该要勇敢的发表文告或是提出意见，因为改革及改变都需要支持及时间才得以实践。

他坦言，希望联盟执政7个月来并非事事都完美，但他保证如果拥有足够时间及各方面包括公务员全面配合，所有计划都能顺利落实。

“你不能期望在7个月能做很多的事情，但是有可能的，你可以做甚么、能够做甚么就去做；是有限制，但在指定的时间内，我不说1年，我们被给予5年（任期），情况一定会有所好转。”

为期3天的土团党代表大会，将会迎来3000名来自全国135个区部的代表，这也包括98个妇女组区部及115个青年团区部。

土团党主席兼首相敦马哈迪，将会在明晚为土团党代表大会主持开幕。

作为土团党“老二”的慕尤丁，今晚会为土团党青年团及妇女组大会开幕，青年团及妇女组的大会将在明天举行。

只要不过份 不限制发言

至于土团党青年团团长兼青年及体育部长赛沙迪，高调要求首相署部长瓦达姆迪辞职，土团党是否能接受这样的做法，慕尤丁说，党内有许多有理想有想法的年轻领袖，只要不过份就没关系。

他强调，土团党是个公开的政党，不会独裁或专制地控制党领袖或党员。

“如果从一开始就限制他，就像是不断地对一个小孩说不，这会阻碍他的潜力，从政治角度来说，一定要给予空间，年轻人需要空间发言或做事。”

“如果有问题，他也是内阁的成员之一。”

慕尤丁强调，针对瓦达姆迪的事，也只有首相能对赛沙迪作出提醒，因此就交由首相马哈迪根据自己的智慧决定要怎么做。

希盟4党平起平坐

慕尤丁表示，土团党从来不会自称为“老大哥”，希盟4党皆是平起平坐。

他是针对土团党被称为希盟的大哥，而公正党主席拿督斯里安华接任首相后，土团党会如何处理在希盟的地位，作出回应。

慕尤丁强调，希盟内没有老大哥，马哈迪一直都是民主的领袖，他公平对待每个人，并愿意聆听每个人的发言，不像前首相兼国阵主席拿督斯里纳吉。

他也说，希盟共识是由安华来接任成为首相，土团党也同意这个协议，并忠于政府。

“届时（安华接任首相），我们就会接受及作出调整。”

慕尤丁指出，土团党内部尚未讨论领导层阵容的变化或更迭，因此他不愿对马哈迪卸任后会否上任成为土团党主席，而慕克力是否将接任总裁一事多做回应。

他指出，土团党将会在明年举行党选。