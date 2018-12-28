联邦政权易手 本土政党成立GPS‧砂政坛2018年动荡不安 砂拉越政坛在2018年动荡不安，尤其是5月举行的第14届全国大选，联邦政权有史以来首次易手，让砂拉越各政党陷入过渡期，甚至出现始料未及的转变。

（砂拉越‧古晋28日讯）砂拉越政坛在2018年动荡不安，尤其是5月举行的第14届全国大选，联邦政权有史以来首次易手，让砂拉越各政党陷入过渡期，甚至出现始料未及的转变。

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随着国阵在联邦失去政权，有55年历史的砂国阵也宣告瓦解，本土执政党集体退出国阵，成立砂政党联盟（GPS），承诺捍卫砂拉越权益，落实以砂人民为优先的政策。

由4个政党，即土保党、人联党、人民党及民进党组成的砂政党联盟，于11月19日获得社团注册局批准信函，正式宣告成立。

攸关砂利益课题

互相责骂

尽管砂盟领袖初期承诺会在攸关砂拉越利益课题上与希望联盟执政的联邦政府合作，但口水战还是层出不穷。尤其是发展及索回权益的课题上，砂盟与希盟的政治立场差异及利益冲突，以致砂政府与联邦政府“爱恨交织”，即两方必须在恢复平等伙伴地位及权益课题上合作，但却难免闹意见，互相责骂。

砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里于11月14日在州议会进行总结报告时说，砂拉越目前的处境，让砂人民深刻感受到1963年建国契约的精神已经偏离，必须要有真正的对话，解决砂人民心中的不满。

同时，砂副首长兼人民党主席丹斯里詹姆士玛欣表示，首相兼土团党主席敦马哈迪于12月1日在民都鲁推展砂土团党，似乎是对砂拉越的石油及天然气资源虎视眈眈，有意透过手段来掌控砂拉越丰富的天然资源。

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在权益课题的进展，涵盖砂盟及砂希盟14名州议员的州议会咨询委员会已成立，辅助1963年建国契约内阁特别委员会之指导委员会的砂代表，致力索回砂拉越原有的权益及恢复平等地位。

人民期望权力下放

虽然砂盟可能被敌对阵营批评煽动区域主义，但无可否认的是，权力下放及提高油气开采税是砂人民的期望。

砂政府已决定从明年1月1日起实施石油及天然气产品销售税，从中获取额外收入，充作基建发展用途。

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这决定也让砂拉越未来不再过于依赖联邦政府推动发展。

同时，联邦政府于6月22日驳回国油公司的申请，也等于开通砂政府在油气领域的康庄大道，让砂政府可从7月1日开始行使1958年石油开采法令，管制油气资源开采活动。

另一方面，尽管在权益课题上态度强硬，但阿邦佐哈里一再阐明，砂拉越不会脱离马来西亚。只是砂人民有权力追求更好的生活素质，媲美国内先进州属的发展。

他强调，砂人民对国家经济贡献不小，联邦政府应公平对待砂拉越，拨出合理的发展拨款。