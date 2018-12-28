泰副揆22名表确借来‧反贪会宣布调查结果:没违法 去年12月泰国新内阁宣誓就任期间，兼任国防部长的普拉威将军举起手遮阳时，记者注意到其腕上闪闪发光的手表，并拍下照片。

去年12月4日的内阁宣誓就任仪式中，普拉威用手掌遮挡阳光，腕上名表及指上钻戒闪闪发亮，惹来涉贪之嫌。（图：美联社）

（泰国‧曼谷28日讯）泰国副首相普拉威1年前因被发现拥有多枚名表，总值却超出其公职薪金，而因未有诚实公布资产被调查。但国家反贪委员会周四宣布调查结果，无足够证据显示普拉威作出虚假声明，或意图隐瞒。

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去年12月泰国新内阁宣誓就任期间，兼任国防部长的普拉威将军举起手遮阳时，记者注意到其腕上闪闪发光的手表，并拍下照片。

经过调查发现，他透露的资产记录显示，他从未呈报该只价格不菲的的理查德．米勒品牌名表。

据他解释，这名表及其他20多枚是从一名已故友人那里借来的，惟这说法惹来民众嘲笑。

国家反贪委员会周四说，他们确定普拉威的解释属实。

5比3裁决没违法

反贪委员会秘书长瓦拉维在新闻发布会上说，由8人组成的委员会小组以5比3裁决73岁的普拉威未有违法，没有足够证据证明，普拉威蓄意提交虚假的资产呈报单，抑或隐瞒必要的资料。

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瓦拉维表示，调查委员会判定，普拉威确曾向中学同窗、已故富商帕塔瓦借用22枚手表。

他还说，据称多张照片显示帕拉维曾戴过25只手表，其中3张是同一枚表。

普拉威家中被发现了20枚表及另一只的保用单据，显示他被拍到戴过的所有手表中，其中21枚是他自己所拥有。

有一枚表的来历尚无法解释，但既然普拉威曾向帕塔瓦借用过21枚，这可以假设另一枚表也是借来的。