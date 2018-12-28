合影曝光海豹队员身分‧特朗普战区劳军又惹议 美国总统特朗普周三无预警前往伊拉克的美军基地劳军，特朗普在基地与官兵合影不小心让特战部队成员身份曝光，受到外界批评。

（伊拉克‧巴格达28日讯）美国总统特朗普周三无预警前往伊拉克的美军基地劳军，特朗普在基地与官兵合影不小心让特战部队成员身份曝光，受到外界批评。

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特朗普打破军方的保密规矩，在回程用推特分享一段影片，合照的士兵包括美国海军精锐特战部队“海豹五队”成员。媒体随后又报道，特朗普与一位自称是“海豹五队”随军神职人员的李奎少校自拍。

一位国防部官员私下告诉《新闻周刊》，“海豹部队”几乎都获派执行机密任务，成员就算是跟正副总统与国会议员拍照，脸庞都会被涂黑或打上马赛克，几乎没有在战区执勤的海豹队员脸庞被公开的前例。特朗普的行为可能曝光这支分队的战区行踪，破坏军事行动的安全。

此外，有军人要求与特朗普自拍时，拿出印有“让美国再次伟大”的棒球帽给他签名，有的上面还写有“特朗普2020”字样。

但指此举或违反国防部关于政治活动的守则，因军人不可参与政党政治活动。

另一方面，特朗普在阿萨德空军基地致词时告诉美国驻军：“你们保卫我们，我们也会永远保护你们，而你们刚得到你们收过最大幅度的加薪之一……你们已经超过10年没有调薪，我们给你们大幅度调薪。”

美国有线电视新闻网（CNN）指出，这是错误的讯息，特朗普仍不断重复，他可能无意间向驻军散播了假新闻。

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事实上，美军过去30多年，每年薪资都调涨，2018年调涨2.4%，然后2019国防授权法也提到将调涨2.6%。

2.6%是过去9年涨幅最大的一次。