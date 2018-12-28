花盆床单剪刀等全往下抛．阿叔高楼掷物逾一小时 阿叔疑因家庭问题，昨天傍晚狂抛花盆、床单下楼，前后历时一个多小时，一名维修公司老板将车停楼下竟无辜遭殃被砸破挡风镜，阿叔事后被警方被捕。

落下的花盆砸中轿车车顶。

（新加坡28日讯）阿叔疑因家庭问题，昨天傍晚狂抛花盆、床单下楼，前后历时一个多小时，一名维修公司老板将车停楼下竟无辜遭殃被砸破挡风镜，阿叔事后被警方被捕。

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事后被警方被捕

这场闹剧发生在昨天傍晚5时许，地点是裕廊西1道第491座组屋。读者罗先生（64岁，鸡饭摊老板）联系新明日报，叙述事发过程表示，他的档口就在该座组屋楼下的咖啡店，员工当时正在洗碗，却突然听见一声巨响，随后看见许多物品从高楼落下。

“情况持续了一个多小时，丢下的物品包括剪刀、床单、手电筒、电池、装满物品的红塑胶袋和花盆等，场面惊险。物品疑是从组屋单位的厨房扔出，因此停车场的一辆轿车也无故遭殃，挡风玻璃被花盆击中而破裂。”

记者走访事发地点，发现警方已封锁约半个篮球场的距离，现场有约十多名公众围观。许多居民纷表示，高楼抛物非常危险，并谴责肇事者的行径。

据观察，被扔下的物品散落在停车场各处，现场一片狼藉，其中有盆栽落在车顶上。

记者辗转找到轿车车主陈先生（44岁，维修公司老板）。他表示，下午4时45分到咖啡店准备收账，并在那里喝咖啡逗留10到20分钟，却突然听见几名外劳高喊有人高楼抛物。

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车主损失3千令吉

“我发现我的轿车被花盆击中，所幸自己逃过了一劫。”

陈先生透露，他是在3个月前购买了这辆二手车，估计损失至少1000元（约3000令吉）左右。

“我来收取的账单都比损失的数额低，真是无奈，等待调查后，我会再另做打算。”

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警方到场后逮捕了一名红衣阿叔，他被戴上手铐押回警局。

据探知，阿叔疑因家庭问题而倍感压力，相信当时也有服用了毒品。

警方受询时证实这起案件，一名55岁男子因鲁莽行事、恶作剧和毒品相关罪行被捕，案件正在调查当中。

邻居：独居阿叔友善

不愿具名的女邻居透露，阿叔之前是与母亲同住组屋，但母亲随后过世，留下阿叔独自一人。

她表示，阿叔平时为人友善，路过也会打声招呼。

“从来没听说他闹事，不清楚这一次究竟发生了什么事。”