群岛人烟稀少‧印尼西巴布亚6.1级地震 印尼当局表示，震动“为时数秒且感觉相当强烈”。美国地质调查局，测出这次地震为5.8级。

（印尼‧雅加达28日讯）印尼东部的西巴布亚省周五发生6.1级地震，引起人们惊恐万分。该群岛偏西的巽他海峡甫于日前遭到海啸袭击，夺走数百人命。

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印尼当局表示，震动“为时数秒且感觉相当强烈”。美国地质调查局，测出这次地震为5.8级。

目前未传出伤亡报告。巴布亚省人烟稀少。

震央位于马诺夸里市附近的陆地，震深55公里。印尼气象局说，今次地震不太可能引发海啸。

巽他海峡海啸罹难人数于周五从430人降至426人，另有大约23人还下落不明。

虽然找到幸存者的希望越来越小，但搜救对象不限于人类受害者。

救援队在碎片散布的海啸灾区沙滩上，拯救一只受困于海洋垃圾堆的大海龟。

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海龟卡在垃圾中

搜救队员亚迪周五告诉法新社，“这只海龟真的很大，可能重约30公斤，被卡在堆积如山的垃圾中，近乎四脚朝天地瘫著。”

有关方面出动4人把这只濒危生物拖回大海中。本周内另有15只海龟已在同一地区获救。

“我们也同时留意其他受困海龟。”亚迪说，“对我们而言，所有生命同等重要──每一个都要救。”