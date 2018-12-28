封杀华为中兴通讯产品‧白宫拟新年颁禁令 这将是特朗普政府封杀中国这两大网络设备巨擘，以赶出美国市场的最新步骤。

（美国‧华盛顿28日讯）3名深知内情的消息人士告诉路透社，美国总统特朗普正考虑在新的一年颁布一项国家紧急政令，禁止美国公司采用中国华为和中兴通讯（ZTE）出品的电子设备。

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这将是特朗普政府封杀中国这两大网络设备巨擘，以赶出美国市场的最新步骤。

美方表示，这两家公司依据中国政府的指示行事，他们的设备可能被用于监探美国人。

华为和ZTE尚未对此事置评，但此前均否认旗下产品涉及间谍用途。

数名来自电子领域及政府的消息人士称，该行政命令已经过逾8个月酝酿，可能最早于明年1月颁布，指示美国商务部禁止商家向那些对国安带来高风险的外国电信厂商购买设备。

一名消息人士，尽管该政令应该不会直接点名华为或中兴，但预料商务部官员会将此诠释为获得授权，限制两家公司产品的扩散范围。据称，行政令的内容尚未作最后确定。

今月8月，特朗普早已签署一项法案，禁止美国政府采用华为和中兴设备。

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某白宫官员说，美国政府“正与盟友和志同道合的伙伴合作，以降低部署5G和其他通信基础设施的风险”，但他申明，白宫不会有进一步的宣布。

华春莹：不愿置评

中国外交部发言人华春莹周四说，基于有关行政令尚未正式确认，她不愿置评。

她又补充说，个别国家在没有任何证据的情况下，滥用国家安全的名义，以“莫须有”的罪名将正常科技交流合作活动政治化，对中方企业正常经营活动设置种种障碍和限制。

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她表示，“此举实际上无异于自我关闭通向开放的大门、进步的大门和公平的大门。”

华为：不公平把我们逼向世界第一

而华为周四发表新年贺辞称，“不公平把我们逼向世界第一”，并指今年营收预计达1085亿美元，年增21%。华为已与全球领先营运商签订26个5G商用合约，智能手机出货量超过2亿台。

华为轮值CEO郭平指出，华为“以法律遵从的确定性，应对国际政治的不确定性”。

他并指，“每临大事有静气”，“我们会越挫越勇，相反是这些极端不公平事件，把我们逼向了世界第一”。