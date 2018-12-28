大会料激辩接收巫统退党议员‧土团决定左右希盟未来 土著团结党今日开始召开中央代表大会，大会讨论的议程和辩题深受关注，预料主要讨论议程是离不开巫统分裂和是否接收从巫统退党的国会议员或党员课题，土团党的决定将左右该党的民主政治方向，乃至可能影响希盟的未来。

土团党青年团及妇女组大会在周五开幕、周六举行。工作人员已为土团党赢得大选成立政府后的首场代表大会准备完毕，场面盛大。（图：马新社）

（吉隆坡28日讯）土著团结党今日开始召开中央代表大会，大会讨论的议程和辩题深受关注，预料主要讨论议程是离不开巫统分裂和是否接收从巫统退党的国会议员或党员课题，土团党的决定将左右该党的民主政治方向，乃至可能影响希盟的未来。

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据了解，土团党内部针对接收前巫统议员出现两种不同声音，一是同意接受巫统议员过档，以“捷径”方式壮大目前只有15席或占国会比率少过7%的土团党。

这些党员认为目前是新的政治生态，只要经过党的严格审查程序，确保没有刑事或犯罪背景，大可接收这些议员。

另一派党员则持反对意见，认为土团党不应以接受巫统跳槽者来壮大政党，而应该探讨如何加强改革以扩大党的势力。

这些党员担心才成立两年多的土团党会遭到前巫统党员的旧思维入侵和影响，使该党沦为巫统2.0。

若全盘接收或会摧毁土团

据悉，目前土团党基层冒现一股强烈情绪，他们拒绝巫统和无法接受退出巫统的议员或党员，认为巫统已是一艘沉沦的船只，若全盘接收，可能会摧毁土团党。

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砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔说，土团党大会将会激辩党是否接收巫统退党议员课题，相信不同意见的党员将会争辩此课题和擦出火花。

基层拒接纳巫统议员

他接受星洲日报访问时表示，据他观察，有很多基层拒绝接纳从巫统出走的议员，他们需要的是政治改革。

“不少基层相信，如果接收巫统议员，将成为壮大该党的绊脚石，同时会招惹希盟盟党如行动党和公正党的不满。”

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“显然的，土团党内部已分成两派，一是赞同接收，一是反对，相信代表们会在大会上争辩此事。”

商兑现竞选宣言

他表示，除了讨论接收巫统议员课题，相信大会也会专注讨论如何兑现希盟在第14届大选的竞选宣言。

“希盟政府需要解决人民的生活成本问题、制造更多的就业机会，尤其是给年轻人、良好处理国家高等教育基金课题、教育以及经济发展课题。”

仄尼里也相信，代表们关注的课题将包括表现不达标的部长，促请他们提升表现，以提供最佳服务。

马智礼料被狠批

“我认为，教育部长马智礼将是被代表批评得最惨的部长。代表们不会是要他辞职，而是敦促他改进。”

另外，针对若土团党掌握大多数议员支持，公正党拿督斯里安华是否还有机会接任首相职位，仄尼里认为，政治就是数字游戏，若土团党确定如此，安华成为首相的机率也相对减低。

目前，随着巫统发生退党潮，在509大选的54个议席降至37席。其中，有3名议员加入土团党。土团党已从13席增至16席。

早前土团党最高理事卡迪耶欣披露，目前已有40名巫统国会议员拜会土团党主席敦马哈迪及总裁丹斯里慕尤丁，并且有意跳槽至土团党。

目前，希盟成员党中，公正党是国会最大政党共有50席，接着行动党有42席，以及诚信党有11席。

另一方面，根据《马来邮报》（Malay Mail）报道，来自吉打州不愿具名的中央代表认为，目前在希盟行动党是主导政党，他认为土团党必须是联盟中的主导政党。

巫统叛徒最想加入土团

该名代表表示，无论情况如何，巫统叛徒都会尽全力加入希盟，他们最好是加入土团党，而不是其他盟党。

他认为，一个以马来人为基础政党来领导联盟是非常重要的，就像巫统如何领导国阵，也有争论是目前许多土团党和公正党党员都来自巫统。

“我们接受他们，因为我们不希望他们加入其他政党。如果不是我们，它将是公正党，因为许多土团党和公正党党员来自巫统。

“过去，行动党没有获得华人的支持，因为华人支持马华和民政党。

现在，许多华人，包括民政党和马华党员，都支持行动党。”