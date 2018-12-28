讽救泰少足队英雄娈童挨告‧马斯克请求法院驳回诉讼 马斯克周三提要求法庭驳回对他的诉讼。他的律师以言论自由为理据，辩称这是社媒上的吵架，没人会当真。

（图：美联社）

美国太空探索科技公司SpaceX创始人马斯克（图）今年7月推文，辱骂拯救泰国少足队的英国洞穴专家昂斯沃思是“娈童癖”而在之后遭到提控。马斯克周三提要求法庭驳回对他的诉讼。他的律师以言论自由为理据，辩称这是社媒上的吵架，没人会当真。

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马斯克事后删去推文和道歉，翌月写信给新闻网站《BuzzFeed》，声称昂斯沃思是“来自英国又老又单身的白人男子，却在泰国生活30、40年，显然是为了在当地寻找12岁的童媳，”又指各界不要为儿童强奸犯辩护。《BuzzFeed》之后公开该信。

昂斯沃思律师表示，昂斯沃思不是娈童犯，从未强奸儿童，也未在泰国生活数十年，他是自2011年探索洞穴才多次前往泰国。诉讼又说，昂斯沃思在泰国有一名40岁女伴，未与未成年少女结婚。

马斯克律师在声明中提到：“一个理性的读者不会相信这些毫无根据的指控，马斯克与昂斯沃思素未谋面，不清楚昂斯沃思有否侵犯儿童。”因此这是虚构的攻击，虽然言论有冒犯性，不过理应受到宪法中所规定“言论自由”的保障。

泰国清莱府少足队被困洞穴，马斯克借出载人小型潜艇救人，不过未能派用上场。昂斯沃思不屑马斯克的行为，形容是“公关噱头”，马斯克恼羞成怒，所以才说昂斯沃思“娈童癖”。