向按摩女索性服务．移民局警曹控33罪 移民与关卡局警曹长仗着自己能协助两名违例被捕的按摩女延长特别准证，竟“试探”水温，开口问其中一人床上功夫如何，获“免费”性服务后竟食髓知味，再对另一人下手，控方求判24至28个月监禁。

（新加坡28日讯）移民与关卡局警曹长仗着自己能协助两名违例被捕的按摩女延长特别准证，竟“试探”水温，开口问其中一人床上功夫如何，获“免费”性服务后竟食髓知味，再对另一人下手，控方求判24至28个月监禁。

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已婚的被告陈鹏山（51岁）共面对33项控状，其中包括4项受贿控状、14项妨碍司法公正、两项教唆他人妨碍司法公正控状以及13项泄漏突击情报，触犯官方机密法令的控状。控方针对其中10项提控他，剩余控状待法官下判时纳入考量。

控状指被告在去年2月6日至5月31日间，13次向朱诗蓉、王珍红、唐圆圆和一名身份不详女子“艳艳”通风报讯，泄漏执法机构突击情报。他涉嫌通风报信，协助她们逃避逮捕，被指妨碍司法公正。

案情显示，朱诗蓉、王珍红、唐圆圆在2016年末至2017年初涉及触犯移民条例被捕，案件审理期间获准以特别准证逗留新加坡，被告因此认识了她们。

被告之后联系3人，声称自己能协助她们在案子结束后，延长特别准证。

被告先问是否能按摩去年某天，被告联系朱诗蓉，问她是否能为自己按摩，后者约他在芽笼的住所见面。

按摩的当儿，被告竟起色心，问朱诗蓉她的“床上功夫”如何，朱诗蓉于是和他上床，还拒收被告原本要付给她的100元（约300令吉）服务费，被告没坚持就离开。

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食髓知味后，被告一个月后再度找上朱诗蓉，两人这回在她裕廊西的住所会面交易。

同年，被告用同样伎俩向王珍红索性，原本还要对方打半折，王珍红拒收分毫后，他一个月后再度“光顾”。

被告今早认罪后，控方指出被告仗着自己有权利影响两名按摩女准证的申请，就向她们索取服务，根本就是剥削她们，而且他先试水温，获得免费服务后，就一再上门，绝非一时的判断错误。

控方指他是有预谋的干案，求法官判他坐牢24至28个月。

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本案将展至明年1月2日下判，被告获准保释在外。（人名译音）

律师指工作表现好求轻判

被告已在去年6月15日被停职，今早在妻子及亲友的陪同下上庭。

律师称，被告在移民与关卡局服务20年间，获得142次的表扬，相当难得，此外他父母年迈，被告也负责照顾他们，望法官念及他是初犯，予以轻判。