刚果伊波拉疫情失控展延大选‧暴民洗劫病毒隔离中心 因政治斗争与内部种族冲突而长期纷乱的刚果民主共和国，原定30日举行总统大选，惟在战祸不断的东刚果北基伏省，却有多座城市遭到选委会以“伊波拉疫情失控”为由而将总统大选改到明年3月举行。

（图：法新社）

因政治斗争与内部种族冲突而长期纷乱的刚果民主共和国，原定30日举行总统大选，惟在战祸不断的东刚果北基伏省，却有多座城市遭到选委会以“伊波拉疫情失控”为由而将总统大选改到明年3月举行。

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消息传出后，推迟选举区的选民走上街头，愤怒地包围无国界医生（MSF）设立的伊波拉疫情隔离中心，抗议政府试图以伊波拉为名舞弊大选，尽管有些被警察捉走（图）。过程中，失控的抗争群众突破重重警力，闯入和洗劫了病毒隔离区，并让中心内21被隔离的伊波拉带原患者，被迫“逃出营区”，另3人因病重而无法逃命。

刚果的波伊波拉疫情始于今年8月，至今造成356人死亡。

总统大选原定2016年举行，由于内乱不断，恰恰给了掌权近18年的强人总统卡比拉提供各种推迟大选的理由。

这段期间，种族冲突与武装叛乱不断爆发，卡比拉的裙带贪腐与高压政治手段，也让刚果濒临内战边缘。