副元首：兴都庙骚乱不应发生‧“各族互敬精神无存” 副国家元首苏丹纳兹林沙殿下说，今年11月发生的USJ25施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件，导致国家独立后建立起来的种族及宗教互相尊重的人文精神荡然无存，并造成一名消拯员牺牲。

苏丹纳兹林沙殿下谈及阿迪在骚乱中牺牲，不禁感伤落泪。

（槟城28日讯）副国家元首苏丹纳兹林沙殿下说，今年11月发生的USJ25施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件，导致国家独立后建立起来的种族及宗教互相尊重的人文精神荡然无存，并造成一名消拯员牺牲。

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致词时数度哽咽

副国家元首今日颁发委任状给槟州伊斯兰理事会成员及伊斯兰法庭法官时致词，在谈及这起事件时数度哽咽及潸然泪下，全场气氛悲伤。

殿下说：“涉及者因受到挑衅及情绪的影响，已面对法律的对付；但我们要问的是，国民之间发生了甚么事？国民的思维为何会受影响？”

殿下说，多年来，国民重视和平及强调和谐，各族及不同宗教之间也互相容忍，这是大马人的强项，因此，骚乱事件是不应该发生的。

殿下指出，已故首相东姑阿都拉曼带领国家于1957年8月31日宣布独立，1963年9月16日组成了马来西亚，过后播下了各族及不同宗教互相爱护及尊重的精神。

“可惜11月27日发生的兴都庙骚乱事件，让国家独立以来的优良人文精神一夜之间荡然无存。”

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殿下说，因为猜疑引发争执，再被有心人煽动，加上兴都庙理事会与发展商对土地拥有权的争执，进一步导致各方把法律置之一旁，没有以责任感解决事件，最终让事故发生。

应让阿迪沉冤得雪

殿下说，消拯员阿迪在这起黑暗的事件中牺牲，这残酷的犯罪行为不能被庇护，应维护法律的公正，确保正义获得伸张。“这起事件的违法者及幕后主脑不会逃过法律的制裁，全民应协助缉拿凶手，让阿迪沉冤得雪。”

副国家元首今日委任以前槟州行政议员拿督阿都马烈为首的14名槟州伊斯兰理事会成员，以及25名伊斯兰法庭的各级法官及主簿官。