林冠英：续获3千万拨款．申请小贩微贷无需仲介 “和过往不同的是，这笔国家拨款将会输送到国民储蓄银行（BSN），由该银行来承办借贷事项。”

（布城28日讯）财政部长林冠英发文告说，“华裔小贩微型贷款”（Skim Penjaja Kecil Cina）将继续获得3000万令吉的拨款，有意者可在明年1月起向国民储蓄银行（BSN）申请，年利率为4%，民众无需通过任何仲介，更无须缴付任何佣金就能申请相关贷款。

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“和过往不同的是，这笔国家拨款将会输送到国民储蓄银行（BSN），由该银行来承办借贷事项。”

文告说，这项“华裔小贩微型贷款”乃是编列在马来西亚2018年预算案内的其中一个项目，即便今年509我国历经政权转移，有关项目一样继续获得拨款，显示出联邦政府依旧关注华裔小贩。

年利率4%

“华裔小贩微型贷款”将提供5000令吉至最多5万令吉的贷款予有需要的华裔小贩，以便协助他们周转或拓展生意。该贷款的年利率为4%，申请条件相对宽松，欢迎全国各地的华裔小贩向国民储蓄银行申请。

“除此之外，较早前我也宣布继续拨款5000万令吉给‘华商中小型企业’，但是，这笔国家拨款将不会输送给自立合作社（KOJADI），因为自立合作社是马华的公司机构，政府拨款不应被政党政治化，因此将由国民储蓄银行（BSN）负责。”

自立合作社在过去3年总共获得了1亿5000万令吉的政府拨款。马华控制的自立合作社每年将通过这笔款项赚取4%的利息，10年下来高达6000万令吉。

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财政部透过国民储蓄银行（BSN），提供5000万令吉的中小型企业贷款给华社商家。这项每年只有4%利率的贷款，将让符合资格的华商中小型企业获益。这项便利将于2019年1月1日在国民储蓄银行所有分行开始接受申请。政府将致力确保上进的华商中小型企业能够依据他们的能力与需求获得相应的贷款便利。

政府承诺要确保国内中小型企业能永续发展与富有竞争力，这都可以在2019年的财政预算案中所宣布的各种援助中小型企业的措施明显看到，当中包括缴足资本250万令吉及税后所得超过50万令吉的中小型企业将获得降低公司所得税，同时也拨出了数十亿令吉的资金协助中小型企业，还有拨款援助要投入工业4.0科技领域的中小型企业。