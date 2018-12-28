商家静观其变． 猪肉产品未下架 非洲猪瘟爆发，我国扩大猪肉类别产品的入口禁令，包括猪肉罐头、腊肠等

本地市场上的腊肠皆是本地货，不受入口禁令影响。

（诗巫28日讯）非洲猪瘟爆发，我国扩大猪肉类别产品的入口禁令，包括猪肉罐头、腊肠等，受禁令影响的国家产品包括中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰。

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记者走访本地多家超市了解，本地市场出售的进口猪肉产品，如罐头皆以中国产品为主，其他产地，如新加坡占少数；腊肠则是本地货，因此不受入口禁令影响。目前超市业者未接获指示，进口猪肉商品照卖。



一超市发言人受访时指出，毕竟现在尚不了解实际情况，在未接获明确指示前，超市唯有保持观望至事情明朗化。



超市业者说，通常本地超市透过供应商进口猪肉产品，超市与进口商或制造商没有直接接触，自然无法掌握到其产品的制作及生产的实际情况，包括原料来源，但是一般市场销售的食品都经过检验及符合安全标准。



他指出，针对此事，超市曾向供应商了解情况，对方没有明确答复，只是告知会跟进情况。若市场上的产品存有问题，相信贸消部或卫生部很快就会采取行动，超市唯有静观其变，等待明确的指示。





