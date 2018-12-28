QSR：营运成本增．“肯德基涨价无关SST” 该公司发表文告说：“在此之前，我们也向顾客征收6%消费税（GST）。”

（吉隆坡28日讯）肯德基连锁店的套餐涨价超过20%引起热议后，拥有大马肯德基（KFC）特许经营权的QSR品牌控股公司澄清，这项价格调整无关销售及服务税（SST）。

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该公司发表文告说：“在此之前，我们也向顾客征收6%消费税（GST）。”

文告说，这次的调整是为应对公司增加的营运成本，以进一步为顾客提供更优质的食物。

肯德基套餐涨价消息传开后，QSR品牌控股公司就此事作第一次回应时，证实肯德基套餐价格从本月起调高，并形容为“微涨”，也说明新价格包含6%的SST。

该公司此说法被解读为“SST导致涨价”，前首相拿督斯里纳吉也借此事抨击希盟政府推行的SST政策后，该公司再发表最新声明，澄清指涨价无关SST。

纳吉指SST不如GST

纳吉昨日在脸书帖文指责SST制度不透明，批评希望联盟政府废除GST的决定，也驳斥希盟领袖指“SST是更好税收制度”的说法。

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他说，许多民众已被征收SST却浑然不知，因为收据上没说明有征收SST，不如GST制度里，所有收据上都清楚注明征收GST的做法，这显示出SST制度不如前朝政府的GST制度透明。

“希盟政府的财政部长在政治宣传里指，相比GST征税的范围，SST制度下的多数商品及服务没被征税的说法是不正确的。”

他说，如今全马的商品及服务都受到SST影响，比如做生意涉及的律师费、会计服务费、交通费及其他费用等都被征收SST。但不一样的是，在SST制度下被征收的税务，不如GST制度般可索回。

他说，肯德基涨价事件显示希盟政府优先照顾商家多于消费人，而越来越多民众发现到SS T取代GST后必须缴付更高的物价，消费人未来数月会更具体感受到SST为物价带来的冲击。