开验尸庭鉴定阿迪死因．祖莱达：调查官拥更多空间．晤案发现场相关人士 房屋及地方政府部长祖莱达说，房屋及地方政府部，及消拯局满意内政部有关召开验尸庭以鉴定消拯员莫哈末阿迪死因的决定，并对此表示欢迎。

祖莱达（中）代表大会移交援助金及升级证书予阿迪的父亲卡欣（左起）和母亲阿斯曼后与他们亲切交谈。右起为韩旦和房屋部副秘书长赞比里沙列。（图：星洲日报）

（布城28日讯）房屋及地方政府部长祖莱达说，房屋及地方政府部，及消拯局满意内政部有关召开验尸庭以鉴定消拯员莫哈末阿迪死因的决定，并对此表示欢迎。

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她说，这可让调查官拥有更多空间与案发现场人士会晤，鉴证组法医、专家和医生们一旦有发现任何新证据，他们能在验尸庭上供证及提供资料。

她今日出席一项消拯员阿迪援助金移交仪式，及其19级别消拯员升上22级别主持颁发证书仪式后，召开新闻发布会说，询及当局已展开了解剖与调查报告，为何还要召开验尸庭时，她披露，内政部是在考量了阿迪案件的初步调查成果后，才决定要召开验尸庭，这是鉴定其死因的最好及合理的方式。

“就让验尸庭程序开跑吧，到时再由推事公布其验尸成果。”

谈到解剖报告的进展时，她透露，由于初步解剖报告显示有召开验尸庭的需要，所以内政部日前作出了这项公布。

吁尊重制服团队

她吁请民众应尊重制服团队的服务与用心，任何人有若有不满，都不应根据本身意愿鲁莽行事，消拯员更应该是受到保护的制服队伍。

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她表示，该部希望此次事件，不会削弱广大消拯员向来卓越的表现，反而能更加激励消拯员为国家和人民效劳。

阿迪父母接近30万援金

出席仪式的阿迪父亲莫哈末卡欣及母亲阿斯蔓阿兹，除了代表阿迪接领获擢升上22级别的证书外，也接收了共29万8755令吉的援助金，包括来自消拯局的26万5356令吉（如合作社伊斯兰保险金、工会保险金、消拯员集体保险、消拯局福利协会和KWKB）、房屋部职员的1万2158令吉和消拯局职员捐助的1万1241令吉，及EcoWorld基金的1万令吉。

消拯局总监韩旦说，这笔29万8755令吉金额，尚未包括阿迪在国家心脏中心及梳邦再也医疗中心治疗时公众捐助的款额。

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他透露，国家高教基金局（PTPTN）也以国家教育储蓄计划（SSPN）的型式，对在蒲种废矿湖因搜救溺毙少年而不幸殉职的6名消拯员孩子和家属，捐助最高5万令吉的援助金，6名殉职消拯员员也获消拯员“红色英雄”基金会捐助29万1270令吉。

EcoWorld基金会主席丹斯里李霖泰说，阿迪的殉职将唤醒民众体会消拯员每次任务中所面对的严峻挑战，而该基金会给了阿迪家属捐助，将可激励其他所有消拯员继续展现卓越的服务。