林冠英：初始资金20亿．B40获免费健保 林冠英发表文告说，正如2019年预算案中所宣布，联邦政府将于2019年1月1日推出B40国家健康保险计划，初始资金为20亿令吉。

（吉隆坡28日讯）财政部长林冠英今日指出，2019年1月1日起，希望联盟联邦政府将为B40群体提供总值20亿令吉的免付费国家健康保险计划，重大疾病者最高可获得8000令吉，且每天将可获得50令吉，最多14天或每年700令吉的补助。

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林冠英发表文告说，正如2019年预算案中所宣布，联邦政府将于2019年1月1日推出B40国家健康保险计划，初始资金为20亿令吉。该计划将为符合条件的低收入者或B40群体提供免费医疗保险和伊斯兰保险，以便相关人士在患上严重疾病接受医院治疗期间，因无法工作导致家庭收入受影响时，能够得到帮助渡过难关。

他表示，该计划将为符合资格者提供免费健康保险，凡患有36种严重疾病者，最高将可获得8000令吉，发放时间则有待宣布。该计划还提供住院期间每日50令吉的补贴，作为无法工作时的替代收入。

有关补贴一年最高可领取14天，或700令吉。

相关计划一开始的初始资金为20亿令吉，预计将能为目标群体提供5年的医疗保险。政府预计，410万户B40家庭中年龄介于18至55岁之间的人士，将可在此计划下受益。

明年1月1开跑

林冠英说，有关保险计划将于明年1月1日开跑，至于登记注册和客服单位则将于2019年3月1日开始营运。届时，民众可通过互联网完成注册程序，无需使用纸表，也不需进行医疗检查以确认是否符合资格。所有符合资格的受保者，将会收到短信（SMS）的通知。关于该计划进一步的机制和实施方法，将在2019年初正式启动时阐明。

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这项计划是政府建立社会安全保护网上，所采取的重要措施之一。低收入者将能够透过该计划免费获得综合医保和伊斯兰保险的保障。这计划也是马来西亚历史上第一次推行，建基于希望联盟的竞选宣言，即提升健康医疗服务、降低生活费及改善人民的福祉。