奥巴马夫妇膺最受崇拜男女‧米歇尔打破希拉里16年垄断 根据盖洛普（Gallup）周四公布民调显示，前总统奥巴马连续第11年成为美国人最崇拜男性，以6%之差压过现任总统特朗普，特朗普已连续第4年排名第二。

（图：法新社）

根据盖洛普（Gallup）周四公布民调显示，前总统奥巴马连续第11年成为美国人最崇拜男性，以6%之差压过现任总统特朗普，特朗普已连续第4年排名第二。奥巴马妻子米歇尔（图）则首度成为美国人最崇拜的女性，取代了自2002年以来连夺16年榜首的前国务卿希拉里。

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盖洛普自1946年起进行相关民意调查，以开放形式让民众自行填写心中最崇拜的对象。米歇尔在今次调查得票率为15%，远远抛离第二位的名嘴欧普拉（5%），而希拉里和现任第一夫人梅兰妮（4%）、英女王伊丽莎白二世及德国总理默克尔等人（2%）则紧随其后。

当中英女王已是第50次登上前十名。

男士方面，奥巴马（19%）连续第11年胜出，特朗普（13%）排第二，前总统小布什和教宗方济各的得票率为2%，排第3和4位。