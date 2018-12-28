中军机3度飞入防空识别区‧韩不满严正抗议 韩国联合参谋本部周四表示，一架中国军机当日三度飞入韩国防空识别区。国防部同日下午召见中国驻韩使馆空军武官严正抗议，并敦促中国采取措施，以免再度发生同类事件。

韩国联合参谋本部周四表示，一架中国军机当日三度飞入韩国防空识别区。国防部同日下午召见中国驻韩使馆空军武官严正抗议，并敦促中国采取措施，以免再度发生同类事件。

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国防部国际政策副官朴哲均召见解放军上校周育明20分钟，就中国军机今年来多次未经事先通知飞入韩国防识区表示遗憾，传达了韩国将抵近领海敏感地区长时间飞行视为严重事态。韩国也要求中韩海军举行直通电话工作会议，以及增设直通网络，杜绝同类事件。

韩国军方人士推测，飞入防空识别区的军机属于运9系列侦察机，这是中国军机今年第8次飞入防空识别区。

中国暂时未做回应。今年2月，中国一架军机也曾进入韩国防空识别区，当时中国外交部表示，中国组织飞机赴有关国际空域训练，完全符合国际法和国际实践，又强调防空识别区不是领空。韩国依据所谓防空识别区指摘中国无理。