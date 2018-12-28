大马旅客入境台湾‧带2块炸鸡罚4千 一名马来西亚籍旅客昨天搭乘景成柬埔寨国际航空公司班机，从马来西亚入境桃园机场时，因携带重约160公克的2块炸鸡块遭查获，违反动物传染病防治条例规定，裁罚3万元新台币（约4千200令吉）。

这两块重约160公克的炸鸡块，让一名游客被罚新台币3万元（约4200令吉）。

（台湾‧桃园28日中央电）一名马来西亚籍旅客昨天搭乘景成柬埔寨国际航空公司班机，从马来西亚入境桃园机场时，因携带重约160公克的2块炸鸡块遭查获，违反动物传染病防治条例规定，裁罚3万元新台币（约4千200令吉）。

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关务署台北关今天表示，马来西亚籍的旅客尤连蒂（YULIAN TI）昨天下午3时，搭乘景成柬埔寨国际航空公司班机，从马来西亚入境桃园国际机场时，因未据书面或口头申报，直接从6号绿线（免申报）台通关，经海关执勤关员拦查后，发现行李内夹带炸鸡块，重约160公克，依违反动物传染病防治条例规定，移送农委会动植物防疫检疫局开立裁处书，处以新台币3万元罚金。

防检局人员指出，这名旅客利用吸油纸巾包著2块炸鸡块通关，因属于鸡肉制品，违反动物传染病防治条例规定遭裁罚。

海关也表示，连日来被裁罚的案件中，包括旅客携带各种形式的真空包装肉制品、零嘴、松饼、机上所提供含有鸡肉的“米汉堡”，呼吁千万不要携带各种形式的肉品入境。

台北关指出，为了防范疫情扩散，避免旅客受罚，已加强在机场各区域宣导，同时在旅客申报柜台前，利用广播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所携带的物品是否属于违规项目，可以经由7号“应申报柜台”，询问海关人员是否可以携带入境，以避免受罚。