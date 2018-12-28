验车中心关闭冲击重型车．业者晤负责人商对策 由于旺沙马珠电脑验车中心在本月24日起，停止检验重型车辆的检验服务，导致重型车辆业者受到影响，马来西亚吊秤车同业立刻会见电脑验车中心负责人，传达同业隐忧。

王振材（左五）率领理事会见黄荣月（右五）商讨旺沙马珠电脑验车中心停止检验重型车辆检验服务课题。左四为该会署理主席钟山柏。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）由于旺沙马珠电脑验车中心在本月24日起，停止检验重型车辆的检验服务，导致重型车辆业者受到影响，马来西亚吊秤车同业立刻会见电脑验车中心负责人，传达同业隐忧。

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该会主席王振材日前率领多名理事，会见该中心负责人拿督黄荣月，商讨对策。

王振材说，鉴于多数吊秤车都属于20吨以上重型车辆，关闭上述电脑验车中心肯定对同业带来很大冲击，特别是雪州北部业者。

发出通知时间紧促

他说，由于当局发出的通知时间紧促，让很多业者手忙脚乱，他们必须重新调整而影响公司营运流程计划。

“业者担忧在所有重型车辆必须到阿南美加（Alam Megah）电脑验车中心后，连上网预定检验时间都成为一个问题。”

王振材说，一些业者不排除会考虑把吊秤车送到森美兰州士那旺电脑验车中心检验，因为在雪隆已没有其他电脑验车中心可进行重型车辆检验服务。

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他说，陆路交通局禁止重型车辆在上午7时到9时30分及下午4时30分到7时30分时段上路，使到吊秤车服务公司员工必须早上5时就要出门，以赶上预定检验时间。

建议使用流动验车服务队

“检验车辆完毕，通常必须在晚上8或9时才能回到公司，这样使到相关公司必须多付超时工作费用，增加营运成本。”

该会在讨论时也提出建议，让旺沙马珠电脑验车中心周围半径不超过25公里的吊秤车服务公司，继续留在该中心检验，以减低重型车辆涌入阿南美加南。

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黄荣月则建议使用电脑验车中心的流动验车服务队伍，帮助减轻阿南美加电脑验车中心负担，该会同意这个建议，但要寻找适当起点推行这项措施。