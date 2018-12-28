多次被迫裸聊发生性关系．妇女遭狼网友勒索2万 一名43岁已婚妇女遭狼网友威胁逼迫，半年来多次被迫视讯裸聊及发生性关系，如今还被对方持裸聊视讯截图勒索2万令吉，令她痛不欲生。

萧女士（左）在张天赐陪同下展示狼网友的照片，希望警方尽快捉住他。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）一名43岁已婚妇女遭狼网友威胁逼迫，半年来多次被迫视讯裸聊及发生性关系，如今还被对方持裸聊视讯截图勒索2万令吉，令她痛不欲生。

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来自霹雳怡保的萧女士虽然借钱凑足了5000令吉予对方，但他还是不断纠缠威胁，让走投无路的萧女士最终选择报警，并向马华公共及服务部主任拿督斯里张天赐求助。

萧女士说，由于他的丈夫常年在海外工作，所以与孩子同住的她便上网交友排遣寂寞，并在前年8月在脸书上认识该名马六甲的56岁谢姓男子。

死亡威胁下发生4次性关系

她说，起初因为男子经常为她提供解决工作问题的意见，所以两人逐渐成为好友，在去年11月初次见面，不料他们的关系过后却开始变得奇怪。

“他于3月开始对我变得暧昧，后来他向我告白要求交往，我当时拒绝他，说只当他是朋友，但他却勃然大怒，指我欺骗感情，随后一直纠缠不休。”

萧小姐说，该名男子过后对她发出要对付她全家的死亡威胁，要与她视讯裸聊及发生性关系；她也在新闻发布会上哭着坦言自己太胆小，不堪威胁逼迫，不仅多次与对方视讯裸聊，还发生了4次性关系。

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脸书设假账户散播裸照

萧女士说，她在10月杪拒绝就范，男子便发裸照威胁勒索2万令吉，无奈下只好向亲友借钱凑足5000令吉付给男子，要他删除裸照，但没想到他拿钱后却不愿放手，甚至在脸书开设假账户散播裸照，令她不知如何是好。

对此，张天赐直斥狼网友所作所为欺人太甚，将裸照公开更是过于狠毒，如今事主已经报案，他希望警方可以对男子采取对付行动。

他也说，该部今年迄今接获19宗感情纠纷投诉，事主分别是17女2男，而涉及裸照的投诉占7宗，受害者皆为女性。