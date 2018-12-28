31日至1月7日．狮城多地军演 新加坡武装部队将从本月31日至明年1月7日，在全岛多个地点进行军事演习和实弹射击演习。

（新加坡28日讯）新加坡武装部队将从本月31日至明年1月7日，在全岛多个地点进行军事演习和实弹射击演习。

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新加坡国防部今天发表文告说，武装部队将从本月31日（星期一）早上8时至1月7日（星期一）早上8时，在实里达、马西岭、惹兰峇哈、梁宙、林厝港、惹兰国民、大士、裕廊上段、丰加、亚妈宫、勿洛码头、克兰芝、伦多、新邦、三巴旺和万礼进行军事演习。

演习时将使用空弹和雷光弹。

武装部队也将于同一时间在巴西拉峇实弹区进行实弹演习，演习时将使用实弹和信号弹。演习期间途经西柔佛海峡的船只应保持在航道内，远离实弹演习区界限。

此外，安乐岛、巴歪岛和苏东岛被划为军事演习与实弹演练区，当局吁请公众远离这些岛屿，同时远离樟宜海军基地和大士海军基地附近的水域禁区。

当局吁请公众无需惊慌，并远离所有演习地点。

侵入武装部队禁区是违法的，最高罚款1000元（约3000令吉），或监禁最多两年，或两者兼施。