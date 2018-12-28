新山非法赌博课题‧柔王储山吉旺互呛 柔佛王储东姑依斯迈提醒政治人物，应亲自会见人民并聆听他们的需求，大马监督罪案组织（MyWatch）主席拿督斯里山吉旺却留言，指自己想要觐见王储讲述新山非法赌博活动的严重性却遭到拒绝，两人就此事在推特上一来一往。

东姑依斯迈在推特上询问山吉旺，对方所指的特别事务官名字，并促请对方不要把他牵涉在内。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山28日讯）柔佛王储东姑依斯迈提醒政治人物，应亲自会见人民并聆听他们的需求，大马监督罪案组织（MyWatch）主席拿督斯里山吉旺却留言，指自己想要觐见王储讲述新山非法赌博活动的严重性却遭到拒绝，两人就此事在推特上一来一往。

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东姑依斯迈于本月26日下午3时零1分发布的推文写道：“给予机会出席大会，会见组织及人民。

聆听他们想说的。即使你无法满足他们的需求，至少应赏脸会见，不要阻止或指示你的助理们去应付他们。”

山吉旺：拟觐见王储被拒

山吉旺于同日晚上8时43分在上述推文底下留言，指他于2016年5月曾在新山一家酒店遇见王储，并尝试趋前，但却遭王储的保镖驱赶。

他说，他觐见王储并非为了得到工程或合约，而是要向王储讲述新山猖獗的非法赌博活动。

他在下一则留言中表示，在不久后，他发出一则声明，指他尝试觐见柔佛王储商讨新山非法赌博课题，即刻接获王储特别事务官来电，警告他不要揭发新山的非法赌博活动。他也指他早前曾在上述酒店遇见该名特别事务官。

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东姑依斯迈随后于昨日清晨6时零4分在推特回复山吉旺，询问对方指的特别事务官叫甚么名字。

王储：警指山吉旺官司在身

王储表示，他首次在推特上回复山吉旺的推文后，警方曾警告他关于山吉旺的事，并指山吉旺有官司在身。

“不论那是甚么官司，请不要把我牵涉在内，如果你有甚么事，请随时联络柔佛州总警长，我可以肯定的是，他（柔总警长）绝对乐意协助你。”

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山吉旺约两小时后再次回复，表示非常尊敬王储。