马进禧：中国爆发非洲猪瘟时．马果断防堵病毒 由于非洲猪瘟在多国爆发后，政府于9月初暂时禁止来自6个国家包括中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰的生猪和冷冻猪肉产品，以保护本地养猪业。

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）马来西亚猪肉进口商公会前总秘书马进禧证实，大马政府早在中国爆发非洲猪瘟时，就已经禁止大马业者引进中国冷冻猪肉，采取果断行动防堵病毒扩散进入境内。

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因此，他赞成政府对社会大众发出的呼吁，即不准携带中国，以及来自疫区国家与地区的猪肉及猪肉制成品入境，并进一步扩大进口禁令，包括猪肉罐头、切片猪肉等产品入境。

本地生猪足应付需求

他说，国内养殖的生猪，是足以供应国内市场需求，尤其是年关将近，接下来还有清明节及端午节，也是对猪肉有高需求量的时候。

“只是，一些特定猪肉部位如花肉和排骨，向来都是供不应求的，不过中国出口到大马的冷冻猪肉，向来是少之又少，如今政府禁止进口中国猪肉与制成品，相信不会导致国内猪肉供应失衡，因为进口商依然可以向美国、德国、西班牙等非疫区国家进口经过检疫检验的猪肉与产品。”

海鸥：中国猪肉罐头

9月后没再进口

海鸥企业总经理陈祈福指出，该公司从中国进口的猪肉罐头包括红烧扣肉和午餐肉都是在9月前进口，过后没有再进口。

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“我们所进口的产品都有获得兽医局、卫生局的准证，合作的伙伴也有中国农业产业化国家重点龙头企业的认证，还有中国国家认定的企业技术中心、有危害分析及关键控制点认证（HACCP）标准的优质品质，确保其安全品质。”

他说，根据一般的情况，罐头猪肉已经过高温杀菌，加上烹煮，就更加安全了。

他指出，目前并没有顾客向他们询问，因为人们都知道非洲猪瘟是猪传猪的感染，不会传染至人类，政府禁止罐头进口只是为了更加安全。

本地猪肉产品不受影响

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“我们只是售卖一两种猪肉罐头而已，卖完了才订货，这不是我们的重点产品，现在等到禁令解除后再进口。”

至于新春佳节人们多数会购买的腊肠等猪肉产品会否受影响，他说，本地猪只没有受影响，因此本地制的腊肠等猪肉产品并没有受影响。

由于非洲猪瘟在多国爆发后，政府于9月初暂时禁止来自6个国家包括中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰的生猪和冷冻猪肉产品，以保护本地养猪业。

中国于12月25日在天津验出准备出口的猪血浆蛋白粉猪饲料含有猪瘟病毒，虽然我国并没有进口这项产品，当局决定扩大暂时禁令，也禁止猪肉加工品进口，包括猪肉罐头、腊肠外皮、切片猪肉、熏火腿和猪肉酶。