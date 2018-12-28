沙希淡：其他马来政党支持能掌权‧“敦马可不靠火箭蓝眼” 巫统亚娄区国会议员拿督斯里沙希淡深夜在个人脸书分析现在的政治局势，且认为首相敦马哈迪虽来自希盟中最弱的政党，但若不依靠行动党或公正党，马哈迪仍可继续掌权。

沙希淡在脸书分析现在的政治局势，包括指首相敦马哈迪若不依靠行动党或公正党仍可继续掌权。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打28日讯）巫统亚娄区国会议员拿督斯里沙希淡深夜在个人脸书分析现在的政治局势，且认为首相敦马哈迪虽来自希盟中最弱的政党，但若不依靠行动党或公正党，马哈迪仍可继续掌权。

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他以三个策略分析说，马哈迪只要得到其他马来政党或土著的支持，就可取得三分之二的优势，成为强大的首相。

他说，现在的希盟虽然靠着公正党和行动党支撑，但希盟的关系都是互相威胁的，各党各有所需而存在。

他于昨日凌晨2时41分发帖，获得371个赞和145次分享，其中有25个评论皆同意或赞同他的想法，更表示支持。

部份网民不认同

但也有部份网友不赞同，并指身为领袖者应该勇于自我挑战，改变马来人的思维，而非打压或对本身族群的弱点趁虚而入。

沙希淡也是前玻州大臣和前巫统玻璃市州主席，他所提出的3个策略即（一）希盟继续同在，马哈迪以希盟中最弱的政党拜相，利益均沾；（二）若公正党和行动党退出希盟，首相可结合马来政党或土著掌握129席；（三）公正党、行动党、沙巴民兴党和砂州仍不够强大，首相或来自非土著的政党。

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他说，在222个国会议席中，希盟有119席位，即公正党（50席）、行动党（42席）、土团党（15席）以及诚信党（11席）。

他假设，就算公正党和行动党退出希盟，马哈迪仍可掌握129席，再拉拢公正党20席，就可取得149席或三分之二优势，这对马哈迪绝对有利。

对此，他认为第二策略最合适，首相可以在和平的情况下，结合所有政党，不必再分反对党，如此首相在团结马来人或土著后会变得强大。

“至于非马来人则将会尊重强大的马来或土著，尤其是已倾向行动党者。”