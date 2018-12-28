选委会：金马仑补选‧西华拉治不具资格 选举委员会今日证实，国大党副主席拿督西华拉治不具资格上阵将于明年1月26日举行的金马仑高原国会议席补选。

（布城28日马新社讯）选举委员会今日证实，国大党副主席拿督西华拉治不具资格上阵将于明年1月26日举行的金马仑高原国会议席补选。

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选委会主席阿兹哈指出，他们是在研究选举法庭11月30日的完整裁决，以及选举法官的确认书后，做出上述议决。

他今日发表文告指出，选委会也已研究志期2018年12月13日，在1954年选举罪行法令第37条文下的选举报告，以及相同法令下的法律意见。

“由2018年12月13日算起的5年内，西华拉治不得登记或成为选民，或在任何的选举投票，以及不可在任何选举当选。”

他指出，选委会已根据现有的选举相关法令和规定，采取相应的方式做出这项决定。

选委会在12月19日指出，他们将研究西华拉治上阵金马仑高原国席补选的资格。

民主行动党候选人马诺佳能在6月4日入禀选举诉讼，要求宣判金马仑高原国席在第14届大选的成绩无效，因为当时中选的国会议员西华拉治涉嫌收买原住民投选他，此举违反1954年选举罪行法令。

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11月30日，选举法庭裁决，上述国席在大选发生贪腐行为，因此宣判国阵在此国席的胜选无效。

法官拿督阿兹扎指出，贪腐行为在选举中已被证明是在西华拉治知情和同意下发生，也就是向选民派钱，以诱使他们投票给国阵。

金马仑高原国席补选提名日落在明年1月12日。