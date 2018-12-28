骑脚车到交怡遇敦马休假‧凯里调侃“呈表入党无门” 巫统林茂区国会议员凯里千里迢迢骑脚车到浮罗交怡，一心一意要呈交加入土著团结党表格给敦马哈迪，奈何敦马今日休假碰壁，让他伤心欲绝？

凯里在敦马的服务中心外拍照，自我调侃要去呈交入党表格碰壁。（图：星洲日报）

（吉打‧浮罗交怡28日讯）巫统林茂区国会议员凯里千里迢迢骑脚车到浮罗交怡，一心一意要呈交加入土著团结党表格给敦马哈迪，奈何敦马今日休假碰壁，让他伤心欲绝？

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凯里今早9时左右，在Instagram上载一张他在敦马的浮罗交怡国会议员服务中心外拍摄的照片，写了一段“要入党无门”

幽了自己和敦马一默的文字，惹人会心一笑。

这段文字大意是“致敦马爷爷，我从老远骑脚车来到要呈交表格，也非常期望能与敦马爷爷握手请安，但是，我很伤心，心也碎了，因为敦马爷爷今日休假，未能成事。”

凯里的新闻秘书拉惹受询时，证实这张照片是今早拍摄，凯里目前在浮罗交怡度假。

他也证实这段调侃文字是由凯里撰写。

贴文获5万人点赞

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凯里的贴文获得追随者热烈反应，至下午1时获得近5万人点“赞”，留言超过2300个。

追随者除了热烈讨论他使用nenekanda这个传统的马来文称呼敦马，也希望他“别灰心”，下回再来呈交表格。