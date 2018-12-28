借贷宣传单贴树． 随处可见损市容 张泰卿指出，借贷公司在礼宾道路及住宅区树干上张贴借贷宣传单的情况非常猖獗

（诗巫28日讯）张泰卿指出，借贷公司在礼宾道路及住宅区树干上张贴借贷宣传单的情况非常猖獗，严重损坏诗巫市容。

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“现在住宅区到处可见借贷公司的宣传单及广告，礼宾道路及住宅区树干上也经常出现附上联络电话号码的宣传单。借贷公司也会将宣传单夹在公众车子的挡风玻璃，尤其是市区商业中心。”



张泰卿吁请借贷公司与诗巫市议会合作，共同维持诗巫的清洁与卫生。



他指出，对诗巫市议会而言，2018年又是一个丰收年，虽然发展拨款有限，但是市议会依然持续为人民服务，提供基本设施，保养维修工作，园艺美化及议会服务。



“令我自豪的是诗巫市议会市议员、职员过去一年皆非常用心、勤奋的工作，大家都努力确保诗巫成为一个清洁、美丽、安全及永续的城市。我要向各位给于的全力支持与合作表示感谢。”



张泰卿透露，砂地方政府及房屋部已经发出信函通知州内阁所做出的地方议员任期从2019年1月1日起，延长6个月的议决。地方议员任期将在2019年6月30日届满。



“我要恭贺所有市议员们，恭喜你们再次获得州政府信任与委托。我也希望大家继续的勤奋工作，为更好的诗巫而努力。”