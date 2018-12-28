移民局向联邦法院进言‧“聘非法移民重犯者打鞭” 移民局将向联邦法院首席大法官建议，考虑向一再雇用非法移民的雇主施以重刑，尤其是鞭笞刑罚，才能达到阻吓的作用。

（沙巴‧亚庇28日讯）移民局将向联邦法院首席大法官建议，考虑向一再雇用非法移民的雇主施以重刑，尤其是鞭笞刑罚，才能达到阻吓的作用。

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移民局总监拿督斯里慕斯达法今日表示，对冥顽不灵且一再触犯移民法令的雇主而言，一般的刑罚如监禁或罚款已无法达到阻吓的效果。

他指出，鞭笞早已被列入移民法令，因而希望法官在裁决时，考虑对他们施以重刑。

“很多人认为鞭笞是很残酷的刑罚，但有部份国家已有强制性鞭笞的措施，这将能达到阻吓的作用。”

慕斯达法今日是在沙巴联邦行政大厦出席沙巴移民局月度集会后，发表谈话。

他披露，在1959/63年移民法令下，任何雇用超过6名非法移民的雇主，将会面对鞭笞刑罚。

今年捕1400雇主

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今年截至昨日（27日）为止，全国共有逾1400名雇用非法移民的雇主被捕，沙巴有62人，他们大部份已被控上庭或已被判刑，甚至有雇主已被判处鞭笞刑罚。

慕斯达法也披露，去年只有1名雇主因雇用非法移民而遭法庭判处鞭笞刑罚，今年则已有多宗类似案件被判鞭刑。