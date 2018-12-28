大楼登高赛供报名． 设4组 挑战三洋大厦 第3届诗巫大楼登高比赛将于2019年3月10日在全砂最高建筑物三洋大厦举行

（诗巫28日讯）第3届诗巫大楼登高比赛将于2019年3月10日在全砂最高建筑物三洋大厦举行，欢迎有兴趣挑战三洋大厦者报名参加。

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诗巫市议会主席拿督张泰卿透露，共28层楼，627个阶梯，高110米的三洋大厦再次被选为2019年大楼登高比赛赛场。



■槟跑者任大使



“来自槟城，高楼竞跑世界十大最佳跑者苏为庆已受委为明年赛事的大使。他将向全世界宣传诗巫，尤其是诗巫的旅游产品、节庆及活动。”



张泰卿指出，比赛设有男子公开组、男子宿将组、女子公开组及女子宿将组，早鸟报名费为70令吉，普通报名费为80令吉，迟报名者需缴90令吉报名费。团体报名提供10+1优惠，即11人报名，其中1人免费。



首100名报名者的早鸟优惠期为2018年12月至2019年1月，报名及付费手续可在网上进行。有意报名者可联络承办单位Underground Runner Sibu的占米利（017-7534699）；蒂阿娜（019-4675988）。