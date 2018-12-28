贸工部长：消除对棕油负面印象．“马应面对面向欧解释” “我们不能硬碰硬，反而需要跟他们会面，亲自为他们解答一直以来接收到有关棕油的错误信息。”

张启扬（左五）和薛国诚（右四）移交100万令吉希望基金支票予达勒雷京（右五）。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）国际贸易及工业部长拿督达勒雷京认为，对于欧洲国家将棕油与热带雨林遭砍伐扯上关系，我国应该面对面给予解释，摒除他们对棕油的负面印象。

广告

“我们不能硬碰硬，反而需要跟他们会面，亲自为他们解答一直以来接收到有关棕油的错误信息。”

他今日从马来西亚创业促进会（PUMM）和马来西亚品牌协会（BAM）接过大马希望基金支票后，接受媒体采访时说，大马是有着自由贸易和商业友好环境的国家，因此与他国不应在双方互不了解的情况下各自评断。

“他们需要了解我们的处境，我们也需要了解他们为什么对棕油有着负面印象，不要凭着既定印象评断一切。”

达勒雷京不讳言，我国确实有人做非法伐木活动，政府也针对这些不法分子进行逮捕。

他强调，大马是个负责任的国家，希望欧洲国家可以停止对棕油的负面宣扬。

“目前双方谈判还在进行中，原产业部长郭素沁会向内阁提呈一套详细的方案。”

广告

法国和挪威国民议会日前议决，禁止使用棕油作为生物柴油，因其与森林砍伐及环境破坏有关。

郭素沁说，大马、印尼和哥伦比亚将于明年2月针对欧洲歧视棕油问题，在印尼雅加达举行会议商讨对策。

大马品牌协会会长拿督张启扬和创业促进会会长拿督薛国诚今日代表本地100个具有代表性品牌，移交100万令吉大马希望基金支票给达勒雷京。

该款项是在“马来西亚人爱马来西亚品牌运动”中筹获，以冀为国家做出贡献。

广告

达勒雷京说，虽然自己目前正在放假，但感受到本地企业家对拯救国家的热心，因此特地回来接领大马希望基金支票。