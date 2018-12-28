病床上与女儿对峙．65岁父进院承认有小三 65岁风流叔心脏病发送院意外揭发婚外情，病床上与女儿对峙承认搞小三，还直呛：“她的老公就是我！”

（新加坡28日讯）65岁风流叔心脏病发送院意外揭发婚外情，病床上与女儿对峙承认搞小三，还直呛：“她的老公就是我！”

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陈小姐（38岁，文员）日前联系新明日报表示，父母结婚42年，育有三女一男，自己是长女，起初家庭和睦，父亲（65岁）是一名工地管工，当时非常顾家。

“记得以前，我得凌晨5时起床上班，爸爸会提早起床叫醒我，也会买好吃的东西回家给我们吃。”

她哭诉，2009年起父亲就变了，星期天没上班，却凌晨4时出门，说是约朋友吃早餐，妈妈开始觉得不对劲。

陈太太：10年前开始怀疑出轨

陈太太（60岁）说，10年前开始怀疑丈夫出轨，但他不肯承认，2011年说把公积金拿出来，跟朋友去旅行。

“女儿后来自掏腰包请我们去台湾，他却心不在焉，找不到手机就发脾气。”

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她忆述，本月19日早上，丈夫上班前突然心脏病发，连忙送他去医院，但他的手机却在医院响了，对方一听不是丈夫接听，没出声，之后打回去，也不接。

陈小姐说，3天后，父亲情况好转，呼吸器拔出来后就一直讨手机。

“我们说加护病房不能用手机，他很生气称说要看马票，但他用的是诺基亚旧款手机，根本上不了网。我斩钉截铁地问他，别装了，你要打给小三是吗？人家是有老公的。”

父亲却理直气壮地反驳说：“她（小三）的老公早死了，她的老公就是我。你不要去动她们。”

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陈小姐说，自己当下心都凉了，父亲10年来的掩饰和否认就此破功。

陈小姐指小三是一名陪读妈妈，女儿在本地名校就读，父亲提到她们母女显得自豪，令她心寒。

她坦言，尽管想去探望父亲，却无法踏进病房，心中无法释怀他决然承认外遇一事，并处处袒护小三母女。

妻多次闹自杀被女儿劝回

妻子起疑心多次闹自杀，所幸女儿从鬼门关将她救回来。

陈太太说，这10年来，丈夫的转变令她心寒。

“后来，丈夫向孩子们讨家用，月底没有给，还会讨到面红耳赤。”

她忆述，这些年眼泪都流干了，患上忧郁症，曾经好几次尝试跳楼轻生，但都被女儿拉了回来。

女儿陈小姐说：“有一次，妈妈在窗沿要跳下去，我和妹妹们及时拉住了她。父亲却冷冷地说了一句：你要死就去死。”

她说，一家人原本住在大巴窑，因为妈妈闹自杀的事，邻居们都知道，住不下去，唯有搬家。

妻愿成全两人

夫一度否认外遇

妻子曾告诉风流叔，愿意成全他跟小三，他一度矢口否认，却反问为何不能接受有小老婆。

陈太太说：“这些年为了家庭为了孩子，一直原谅他，希望有一天浪子会回头。”

可是丈夫一次又一次让自己失望，否认自己有外遇，2011年还聘请了私家侦探查他，花了8000元（约2万4000令吉）却查不出什么，这场婚姻让她厌倦，决定成全他们，丈夫却矢口否认。

“但间中，他脱口而出问我：‘为何别人可以接受（老公有小三），你却不能接受？’”