IBT全球绿色旅游目的地‧太平入选百强 凭著坐拥多个绿色自然生态旅游景点，太平荣获柏林国际旅游交易会（IBT）列入2018年全球绿色目的地百强名单，成为国内唯一入选的绿色旅游城市。

风光明媚的太平湖，是太平著名的旅游景点。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平28日讯）凭著坐拥多个绿色自然生态旅游景点，太平荣获柏林国际旅游交易会（IBT）列入2018年全球绿色目的地百强名单，成为国内唯一入选的绿色旅游城市。

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太平市议会主席拿督阿都拉欣指出，市议会是在本月21日接获IBT的电邮，指太平已入选为全球绿色目的地百强名单，颁发证书定于明年3月6日在柏林举行。

他今日主持市议会常月会议后表示，太平因拥有多个自然生态景点，包括拉律山、太平湖公园、峇登红树林及峇都古劳生态旅游等而名列百强名单。

“这项荣誉将进一步激励太平市议会及相关单位，更努力保护及发展太平的自然生态景点。”

阿都拉欣表示，太平入选百强的消息已在社媒广传，相信将会吸引更多全球旅客到太平观光，刺激太平旅游业发展。

他表示，太平在2017年获得东盟最清洁城市遵循条例证书后，便积极朝向获得国际认证努力，并提供许多资料，参与了IBT的全球绿色目的地入选赛。

他说，获得入选百强也得到多个政府部门的协助，包括国能公司、水利灌溉局、环境局、森林局、霹雳州国家公园及野生动物局、英达丽水公司、电讯公司与拉律峇登及司南马县署。

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百年太平拥33第一

太平是霹雳州第二大城镇，开埠超过100年，之前被称为拉律。在1848年，太平因发现了锡米而吸引许多中国人南来采矿，惟为了争夺采矿权也引发了历史著名的拉律战争，过后在签署邦咯岛条约下，拉律才改名为太平，意思是永远平安，远离战争。

由于当年太平是一个发展蓬勃的市镇，英殖民政府曾把太平列为霹雳州的首府，这个市镇也因此拥有33个全马第一，包括电报局、测量局、大巴刹、太平湖公园、监狱、高尔夫球场及铁道等。

虽然霹雳州的首府过后被怡保取代，但太平近年来顺应生态旅游的发展，多个景点吸引许多国内外旅客前来，包括太平湖公园、峇登红树林、拉律山及峇都古劳生态区。

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霹雳植物园也设在太平，一旦植物园落成开放，相信会进一步巩固太平的绿色旅游地位，并吸引更多喜爱生态旅游者到太平观光。