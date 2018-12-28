阿兹莎：巩固金马仑小园主福利‧“象牙行动”易名“永恒” 副首相拿督斯里旺阿兹莎宣布，为解决金马仑高原土崩事件主因，即过度开发土地问题而展开的“象牙行动”（OpGading），将易名为“永恒行动”（Ops Lestari）。

（吉隆坡28日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎宣布，为解决金马仑高原土崩事件主因，即过度开发土地问题而展开的“象牙行动”（OpGading），将易名为“永恒行动”（Ops Lestari）。

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她在今日发表文告指出，“象牙行动”的下一阶段，是继续推动各种包容性的方案和策略，包括巩固小园主的福利与繁荣，而这项决定也反映了政府有意协助该地区的小园主的决心。

她说：“我理解到象牙行动引起一些有关方面的不安，尤其是世代相传的小园主。”

她指出，有关决策是自己和彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪主持的修复金马仑高原共同行动委员会会议上做出的决定。

象牙行动是由前朝国阵政府在2015至2018年实施的计划，而原定在今年1月1日开始的象牙行动IV计划，在希望联盟执政后被喊停。

无论如何，首相马哈迪在10月5日同意象牙行动IV计划继续进行。

旺阿兹莎指出，金马仑高原土崩是我国农业和粮食的主要来源，因此政府必须确保当地的环境受到保护，同时当地的小园主和原住民福利获得保障。

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她说：“陡峭地区的原住民村庄的安全和福祉必须被特别关注，该社区是金马仑高原重要的一部份。”

近期访金马仑了解情况

旺阿兹莎补充，自己也将在近期内亲自到访金马仑以了解当地的情况。

她透露，下一次会议将于2019年7月举行，以重新评估州政府对象牙行动的实施报告，并确定象牙行动的未来发展方向。

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此外，旺阿兹莎也要求金马仑高原和当地的县议会加强执法，以解决政府土地、保留河流和保留道路被侵占的问题。

加速发放农民临时准证

旺阿兹莎表示，本次会议也同意加速合格农民的临时准证发放程序，以及同意并敦促彭亨水务局（BKSA）加快建立金马仑高原水产养殖池塘。

旺阿兹莎敦促，所有相关机构必须继续配合，以确保当地环境和生态的可持续性。