印度政府曾吁军方删除．42Apps窃个资是旧闻 印度政府呼吁军方删除42款会窃取个人资料的中国手机应用程式（App）？这虽然不是谣言，但却已经是一年前的旧闻重传。

社交媒体上流传“42款会窃取个资的中国App”的新闻，其实已经是1年前的旧闻。

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）印度政府呼吁军方删除42款会窃取个人资料的中国手机应用程式（App）？这虽然不是谣言，但却已经是一年前的旧闻重传。

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最近在手机应用程式上流传一则消息，指“42款中国App会窃取个人资料”、“印度政府公布42款可能会窃取个人资料的中国手机App”，然而这是真的吗？

根据台湾事实查核网站Mygopen查证，事实上这确实是2017年底的新闻，当时印度政府的确公布了42款由中国开发或与中国有相关的App，认为这些都是间谍程式，会把用户资料传到中国境内的伺服器，有对印度网路攻击的风险，将会影响国防安全，呼吁军方查证删除。

“根据India times的报道，当时搜集整理的报告来自印度的分析调查局（Researchand Analysis Wing, RAW）和印度的国家技术研究组织（National Technical Research Organisation, NTRO），对于部队的所有人员都被告知要立刻移除这42个App。”

部份被点名公司澄清安全

对此有部份被点名的公司当时出面澄清自己并非中国的公司，并强调自己的产品安全性。

无论如何，这“42个款中国App会窃取个人资料”仅属于印度政府官方公布的说法，实际上是否如此，尚无从证实。

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只能说这是2017年的旧新闻，可能是近期因为中国科技巨头华为（Huawei）的连串新闻事件，让这个讯息又重新在社交媒体以及手机应用程式上传开。