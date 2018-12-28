王仕发：1月完成调派后．西马华小或仍缺400教师 “另外，从10月15日到现在的两个半月之间，有教师退休、提早退休和辞职。”

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）全国校长职工会总会长王仕发说，教育部在明年1月完成新教师调派后，西马华小或仍有约400个教师短缺。

广告

他今日接受星洲日报电访时说，教总数据显示，西马华小在1月开学时将缺少近700名教师，而教育部将调派277名教师到全国华小，因此估计教育部完成师资调派后，还有约400个空缺。

他说，根据全国校长职工会的调查数据，西马华小截至10月15日缺少557名教师，此数据若加上东马，或有600至650个空缺。

“另外，从10月15日到现在的两个半月之间，有教师退休、提早退休和辞职。”

他说，根据教育部的官方宣布，我国华小在2018年开学时只缺乏47名教师，但是当时该会的调查是缺乏483名教师。

他解释，数据不一致是因为前朝教育部将大约300名在100名学生以下微型小学执教的辅导教师转成普通教师。

“但是，在这些教师当中，有的可能在乡村学校教书，很难调派出来，导致可能有的学校缺教师，有的则有过多的师资。我们不清楚这些教师的调派情况。”

广告

他说，如今教总估计西马华小在开学时会有近700个师资短缺的数据，或许也与教育部有些许落差，原因就在这300名从辅导教师转成普通教师的调派上。

安排逾400临教配额

他说，这些空缺目前唯有以聘请临教的方式解决，因此该会希望教育部能根据需求，安排逾400个临教配额，以缓解各校师资不足的问题。

他说，学校一时半刻很难聘请临教，而聘请临教也只能缓解燃眉之急，不是一个好方案。

广告

“当临教没有保障，我们要教师时就求他们过来，不要的时候就说‘对不起，我有教师了’，他们的工作是没有保障的。

“如果重启假期师训班，让临教有机会接受训练成为正式教师，或许能成为一个吸引临教的方式，他们有个目标，教书也会比较有劲。”

应提前面试毕业生

他说，长远解决师资短缺问题的方案，还是得预估5年后所需的师资，以确保有足够的学生报读师范学院，并将毕业生的面试程序提前。

“今年6月毕业的学生到了10月底或11月才面试，或许是因为他们在9月才举行毕业典礼及拿到毕业证书，但是这些理应都能调整与协调，如让学生6月毕业后，以考试成绩单面试，未必一定要毕业证书。

“我们认为，若教育部能在11或12月完成师资调派及安排临教配额，便是最理想了。”