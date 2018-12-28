统计局：以10万人口比例计算‧去年罪案数据有改善 马来西亚统计局总监拿督斯里莫哈末乌兹尔指出，以10万人口的比例计算，我国去年的罪案数据比前年有所改善，无论是暴力罪案或财物损失罪案数据皆有下降。

（布城28日讯）马来西亚统计局总监拿督斯里莫哈末乌兹尔指出，以10万人口的比例计算，我国去年的罪案数据比前年有所改善，无论是暴力罪案或财物损失罪案数据皆有下降。

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他说，这是马来西亚统计局向各相关单位蒐集数据资料后，依据联合国毒品和犯罪问题办事处（UNODC）作出的《犯罪统计国际分类1.0》，整理并分出5项罪案类别。

“这是统计局今年首次公布我国的罪案数据，依照10万人口的比例计算，前年有355.2宗罪案，而去年则减至309.7宗。”

他指出，根据大马警方提供的数据，去年的暴力罪案和财物损失罪案一共减少9万9168宗，相等于减少11.7%；数据显示暴力罪案减少2万1366宗，财物损失罪案则减少7万7802宗。

去年吸毒人数减16%

此外，他说，根据国家反毒机构提供的数据，去年吸毒者人数减少2万5922人（16%），其中霹雳、马六甲、砂拉越和玻璃市4州过去3年的吸毒者人数持续减少。

“至于环境罪案，大马环境局去年针对排出黑烟的司机共发出326张罚单（23.7%），同比前年427张减少了101张罚单。”

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他说，接获罚单最多的是罗里268张，接着是轻型货卡38张，以及巴士12张罚单。