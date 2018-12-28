征收化粪池清理费． 明年门牌税 涨0.5% 美里市政局宣布明年门牌税将附加一项化粪池清理费用

（美里28日讯）美里市政局宣布明年门牌税将附加一项化粪池清理费用，意味美里产业门牌税费用将上调0.5%。

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美里市长俞小珊在常月会议结束后受访时解释，实际上美里门牌税自2004年至今，已有14年没调涨，但基于过去数年来在废物管理费用（Waste Management）耗资庞大，才决定在明年额外增加一项清理费用，微调0.5%比例。



“事实上，市政局过去5年内为所有住宅单位提供免费清理化粪池服务，平均每年耗资至少500万令吉，预估5年内耗资就达2500万令吉。”



俞小珊说明，所有产业业者缴付的门牌税总额，有14%属于一般费用（General Purpose）、3.5%为道路保养费（Road Maintenance）、2%为路灯保养费（Street Lighting）、4%为清理费（Scavenging）以及0.5%为废物管理费（Waste Management）。



他说，随着这条新附加费在明年征收后，市政局有望从门牌税中额外收取115万6000令吉收益，用于支付废物管理费庞大的部分支出。



俞小珊也补充，所有美里住宅区业主还是能在明年继续享有门牌税折扣优惠。