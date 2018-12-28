美加州征新税务？“呼吸税”属讽刺文 美国加利福尼亚最新立法，人民呼吸要被课税？当地打假网站澄清有关传言不实：“有关文章是讽刺作品，不是新闻报道。”

打假网站说，发布加州欲征收呼吸税一文的the Babylon Bee，是一个专门刊登讽刺性杜撰文章的网站。

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）美国加利福尼亚最新立法，人民呼吸要被课税？当地打假网站澄清有关传言不实：“有关文章是讽刺作品，不是新闻报道。”

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今年12月17日，“the Babylon Bee”网站刊登了一篇文章，内容指加州立法者提出了一项名为“检查氧气权限法”的新法律，顾名思义就是要征收“呼吸税”，并于上周公布了新税务的详情计划。

“检查氧气权限法将于本周进行投票，一旦通过，加州会针对人民吸入的氧气和呼出的二氧化碳征收累进税（progressive tax），较富有的纳税人每次呼吸都要支付高达40%的收入，贫穷的纳税人则可以在新模式下获得呼吸补贴。”

据打假网站Snopes报道，这篇文章仅是一篇讽刺作品，无关事实报道。

“the Babylon Bee是一家专门刊登讽刺性文章的网站，并已在网页上注明网站性质。”

网站说，虽然这篇文章明显不符实，但有些人或会因为近日加州正考虑对手机用户的短信征税一事，确信政府真的会征收去“呼吸税”。