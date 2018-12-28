主要佛教团体联合声明．“卢军宏心灵法门非正信” 他们希望广大的佛教徒、民众能够细察，免得受到附佛外道的不良影响。

（吉隆坡28日讯）马来西亚各主要佛教团体今日发表联合文告严正指出，来自澳洲，备受争议的卢军宏（澳洲东方华语电台台长，人称卢台长）所宣扬的“心灵法门”，并不是正信的佛教，并且在中国是不被政府认可并被中国佛教协会抵制的附佛外道。

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促免受附佛外道影响

他们希望广大的佛教徒、民众能够细察，免得受到附佛外道的不良影响。

文告指出，卢军宏即将于本月30日在吉隆坡世界贸易中心举办“佛友见面会”，对于此活动，各地佛团皆收到信众提出关于其宣说内容之正信与否。为此，国内主要佛教团体认为需联合阐明正信佛教之内涵与立场，以教育大众。

文告说，卢台长所宣扬的心灵法门内容，对佛门的经咒加注了许多不符合佛教教义诠释，包括某些时辰不能诵经、晚上念诵《心经》会令到《心经》变成冥钱、天界比佛界还高、画“小房子”来诵经持咒，焚化之以求功德等，这些都不是佛陀的教导。

文告指出，正信的佛教教义，着重于教导信徒宇宙人生的真实意义，并不鼓励贪求、执着世间的一切；佛教强调“自利利他”，凡个人所有功德，皆可以回向亲友、世界、法界。

“对于这两点，卢台长反其道而行，把佛教的《大悲咒》、《心经》局限于世间福报的追求、治病、超度亡灵，而且反对普遍的回向功德，把佛门强调慈悲、智能的主旨搁置一旁。”

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文告说，卢台长自称懂得解梦释疑，调理风水，“看图腾”，并能与观世音菩萨通灵。因此他得到某些民众的信任，以为他是“大慈大悲观世音菩萨化身”。

佛教经典没“看图腾”

文告强调，在佛教的经典，没有所谓的“看图腾”。佛教强调依法不依人，推动个人崇拜的风气并非正信的佛教，从来就没有高僧大德在世时公开自称是某某菩萨的化身或者代言人。

“我们也注意到，许多来马来西亚出席卢台长的集会者是来自外国的跟随者。这些跟随者的做法是违反佛教的传统，他们似乎不知道卢台长所传播的不是正信的佛法。”

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基于以上种种，马来西亚主要佛教团体也曾经在2014、2016和2017年发布类似的声明，在此再次发出严正的声明，以正视听。

以上声明是由以下佛教团体联合署名：马来西亚佛教总会、马来西亚佛教青年总会、马来西亚佛教弘法会、马来西亚锡兰佛教精进会、马来西亚佛教金刚乘总会、马来西亚南传佛教总会、国际佛光会马来西亚协会、马来西亚佛光山及马来西亚佛教居士总会。