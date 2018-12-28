车位道路禁摆桌椅． 五脚基 不准煮食 诗巫市议会主席拿督张泰卿呼吁饮食业者全力配合市议会，勿在泊车位及道路摆放桌椅做生意

海唇街、爱莲街、浮罗街及三洋路的五脚基禁止摆放桌椅。

（诗巫28日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿呼吁饮食业者全力配合市议会，勿在泊车位及道路摆放桌椅做生意，及严禁在五脚基煮食。市议会将从2019年1月1日起对于违规业者采取严厉执法行动。

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他指出，不久前，沙登发生一名妇女在美食中心用餐时被车撞死的悲剧，当时她所坐的桌椅就摆放在路旁走道，此事故震惊全国。



“事件发生后，联邦政府就发信，提醒各地方议会须更关注业者在五脚基、走道摆放桌椅做生意的情况，同时对没有获得准证，或没有遵守准证规定的业者采取严厉执法行动。这是必须采取的措施，因为公众的安全是最重要的。”



■须遵守市议会指南



张泰卿指出，五脚基、边巷、后巷、步行街都属于公共地方，根据1994年砂拉越建筑法令规定，在这些地方摆放桌椅是不被允许的。



他说，诗巫市议会已经拟定摆放桌椅指南，业者须遵守。而要在被允许的地方摆放桌椅，业者也必须申请准证。



“根据指南，泊车位、公共道路一概不可摆放桌椅，而海唇街、爱莲街、浮罗街及三洋路五脚基也被禁止摆放桌椅。”

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■申请准证须呈草图



张泰卿透露，有意申请摆放桌椅准证的业者必须呈上桌椅摆放草图给市议会公共卫生及服务部门，由该部门审核及处理。业者的申请必须符合议会条规。



“市议会也会向业者征收每平方米6令吉，业者需按年支付，亦必须确保摆放桌椅地方的整齐与卫生。”





